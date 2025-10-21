Quảng Ngãi: Di dời khẩn 61 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Ngày 21-10, chính quyền xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu tại thôn Ba Lang đến nơi an toàn, trước nguy cơ sạt lở núi nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 12.

Theo ông Phạm Văn Rạch, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, người dân được sơ tán đến nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô. Trước đó, chính quyền địa phương phát hiện vết nứt lớn dưới chân núi Gò Oát, cách khu dân cư khoảng 1,2km. Qua kiểm tra xác định có hai điểm sạt lở nguy hiểm, trong đó có một vết nứt dài 50m, rộng 0,6m, sâu từ 0,5-1m, độ dốc tới 45%, kèm theo nhiều mạch nước ngầm chảy bất thường và đá tảng rải rác.

Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực 24/24, đồng thời kiến nghị các sở, ngành sớm khảo sát, xử lý khu vực sạt lở. Về lâu dài, xã đề xuất tỉnh hỗ trợ xây dựng khu tái định cư để ổn định đời sống người dân.

Lực lượng quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang vận động người dân chủ động di dời khỏi núi Gò Oát. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Fengshen), hai ngày qua trên địa bàn có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-300mm, tập trung ở khu vực phía Đông tỉnh, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó bão và mưa lớn, đặc biệt là sơ tán dân khỏi vùng ven sông, vùng trũng thấp và sườn núi có nguy cơ sạt lở cao.

Tỉnh đặc biệt lưu ý các điểm xung yếu như: thôn Roók Mẹt (xã Đăk Plô), thôn Xô Thác (xã Măng Bút), thôn Gò Khôn (xã Ba Dinh), thôn Trà Linh (xã Tây Trà Bồng), khu vực núi Gò Oát (xã Ba Vinh)...

Người dân ở thôn Ba Lang (xã Ba Vinh) đã được sơ tán, bố trí đến nơi ở an toàn. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tạm dừng hoạt động đò ngang – đò dọc, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông khi bão đổ bộ. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ như hồ Ông Tới, hồ Phượng Hoàng – những công trình có dấu hiệu xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

NGỌC OAI