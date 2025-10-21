Đà Nẵng: Sơ tán 8 hộ dân khỏi khu vực sạt lở trong đêm

Ngày 21-10, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) cho biết, chính quyền xã vừa huy động lực lượng vận động di dời các hộ dân ở khu vực sườn núi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trong đêm qua.

Vết nứt dài 50m có nguy cơ sạt lở xuống khu dân cư tại xã Trà Linh

Theo đó, vào 19 giờ ngày 20-10, chính quyền xã Trà Linh phát hiện một điểm có nguy cơ sạt lở tại nóc Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh), nơi có 29 hộ dân đang sinh sống.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã kiểm tra tình hình, đánh giá mức độ nguy hiểm của điểm có nguy cơ sạt lở.

“Vết nứt dài khoảng 50m, cách khu dân cư tầm vài chục mét, có dấu hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sống bên dưới. UBND xã chỉ đạo các lực lượng phối hợp người dân di dời 8 hộ với 34 nhân khẩu cùng tài sản, vật dụng sinh hoạt đến nơi trú ẩn an toàn trong đêm. 21 hộ còn lại cũng đã được vận động sơ tán đến nơi an toàn”, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh thông tin.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản người dân đến nơi an toàn

Hiện, UBND xã Trà Linh tiếp tục duy trì lực lượng thường trực 24/24 để theo dõi thời tiết, nắm tình hình khu vực sạt lở để kịp thời ứng phó nếu có diễn biến phức tạp hơn.

NGUYỄN CƯỜNG