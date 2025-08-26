Xây dựng ngân hàng máu, hệ thống chạy thận ở đặc khu Côn Đảo

Ngày 26-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, đã cử 7 bác sĩ chuyên khoa đầu ngành như: sản, ngoại tổng quát, nhi, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, nội tổng quát, nội thận tham gia đợt luân phiên đầu tiên đến công tác tại đặc khu Côn Đảo vào 3-9.

Đoàn lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành khảo sát thực tế tại đặc khu Côn Đảo ngày 16-7

Đây là những bác sĩ giỏi, tay nghề cao thuộc các đơn vị như: Bệnh viện Bình Dân, Nhân Dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình, Nguyễn Tri Phương.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Côn đảo do Sở Y tế TPHCM tổ chức, không chỉ hành động mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần phục vụ của ngành y tế thành phố sau hợp nhất.

“Y tế TPHCM không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn lan tỏa về tinh thần trách nhiệm đến những vùng xa nhất như Côn Đảo”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nói.

Với hoạt động này, bà con Côn Đảo lẫn du khách sẽ tiếp cận được dịch vụ y tế chuyên nghiệp và chất lượng. đây là hành động thiết thực thể hiện định hướng phát triển toàn diện và công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh các đợt luân phiên công tác của các bác sĩ chuyên khoa dài hạn và liên tục, ngành y tế còn triển khai những đợt khám, chữa bệnh ngắn hạn của các bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn thành phố. đợt đầu tiên cũng diễn ra trong tháng 9-2025, chăm sóc răng miệng cho học sinh do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM đảm trách.

Ngoài ra, một ngân hàng máu di động cũng được thiết lập tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn đảo, do Bệnh viện Hùng Vương triển khai nhằm đảm bảo cho công tác cấp cứu, can thiệp sản khoa và phẫu thuật.

Cạnh đó, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đảm trách thiết lập hệ thống chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Bình Dân đảm trách thiết lập quy trình vận hành phòng mổ đạt chuẩn…

Tất cả sẽ được các bác sĩ chuyên khoa phối hợp thực hiện dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo các bệnh viện.

Một hoạt động quan trọng khác được lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đặt hàng cho các bác sĩ luân phiên, là tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn đảo. Tăng cường kết nối, hội chẩn từ xa với các chuyên gia của các bệnh viện tuyến cuối khi gặp trường hợp phức tạp.

“Sở Y tế đánh giá cao và trân trọng ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ luân phiên đến công tác tại Côn đảo của các bác sĩ tham gia đợt 1, và hiện danh sách đăng ký luân phiên đã đủ kéo dài đến hết năm 2026”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết.

THÀNH SƠN