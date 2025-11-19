Xây dựng thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí in, điện tử

Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định 4362/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí in, báo chí điện tử.

Việc xây dựng, ban hành thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí in, báo chí điện tử làm căn cứ để các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử sử dụng ngân sách nhà nước xác định mức hao phí tối đa trong hoạt động báo chí in, báo chí điện tử.

Bộ VH-TT-DL giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng thông tư theo kế hoạch.

Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ 1-8-2024. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc, lúng túng, dẫn đến kinh tế báo chí tiếp tục gặp khó khăn.

MAI AN