Xã hội

Xây dựng thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí in, điện tử

SGGPO

Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định 4362/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí in, báo chí điện tử.

Xây dựng thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí in, điện tử

Việc xây dựng, ban hành thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí in, báo chí điện tử làm căn cứ để các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử sử dụng ngân sách nhà nước xác định mức hao phí tối đa trong hoạt động báo chí in, báo chí điện tử.

Bộ VH-TT-DL giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng thông tư theo kế hoạch.

Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ 1-8-2024. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc, lúng túng, dẫn đến kinh tế báo chí tiếp tục gặp khó khăn.

Tin liên quan
MAI AN

Từ khóa

định mức kinh tế - kỹ thuật thông tư tháo gỡ vướng mắc kinh tế báo chí báo in báo điện tử

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn