Xây dựng văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

Thủ trưởng Hải đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

Báo cáo chính trị và các tham luận tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 129; chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Công tác Quần chúng Quân chủng Hải quân, Phòng Chính trị; hoạt động của Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ đảng; luôn bám sát nhiệm vụ đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Quân chủng và đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối; xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trực bảo vệ chủ quyền biển đảo, huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy; tích cực tham gia Chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Đoàn viên thanh niên của Hải đoàn 129 đã tích cực, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ nhiều lượt tàu cá vào âu tàu tránh bão, cung cấp nước ngọt miễn phí, sửa chữa, cứu hộ, cứu nạn…

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn trên địa bàn đóng quân triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện như hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng VNeID; tuyên truyền về biển, đảo; thắp nến tri ân, tặng quà các đình chính sách, thực hiện chương trình “Nâng bước tương lai”, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tặng cờ Tổ quốc, áo phao cứu sinh cho ngư dân…

Các đại biểu tham quan mô hình trưng bày sách tại Đại hội Đoàn cơ sở Hải đoàn 129, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, làm chủ, quyết thắng, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, đại hội xác định các nội dung đột phá bao gồm: bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, lối sống văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; tích cực học tập ngoại ngữ, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Sau một ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành kế hoạch, bầu Ban Chấp hành, Bí Thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐÌNH HOÀNG - ĐỨC THUẬN