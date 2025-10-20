Xe tải lật chắn ngang đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Khoảng 15 giờ ngày 20-10, một xe tải đông lạnh mang biển số tỉnh An Giang lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km187, qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ tông vào dải phân cách cứng và lật nghiêng.
Theo ghi nhận, vụ tai nạn khiến chiếc xe tải lật nghiêng, chắn ngang một bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng Nam - Bắc). Tại hiện trường, thùng xe tải bị vỡ, hàng hóa bên trong văng tung tóe ra đường. Sau khi xảy ra sự việc, toàn bộ lượng phương tiện đang lưu thông hướng Phan Thiết đi Khánh Hòa không thể di chuyển, xe cộ ách tắc nối thành một hàng dài. May mắn vụ việc không có thương vong về người.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có mặt để xử lý hiện trường, tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông. Xe cẩu cứu hộ sau đó được điều động để cẩu phương tiện gặp nạn. Đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, giao thông trên tuyến đã thông thoáng.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.