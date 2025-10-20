Xe tải lật chắn ngang đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì tông vào dải phân cách, lật nghiêng, nằm chắn ngang một chiều đường.

Khoảng 15 giờ ngày 20-10, một xe tải đông lạnh mang biển số tỉnh An Giang lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km187, qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ tông vào dải phân cách cứng và lật nghiêng.

VIDEO: Xe tải lật nghiêng, chắn ngang một bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo ghi nhận, vụ tai nạn khiến chiếc xe tải lật nghiêng, chắn ngang một bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng Nam - Bắc). Tại hiện trường, thùng xe tải bị vỡ, hàng hóa bên trong văng tung tóe ra đường. Sau khi xảy ra sự việc, toàn bộ lượng phương tiện đang lưu thông hướng Phan Thiết đi Khánh Hòa không thể di chuyển, xe cộ ách tắc nối thành một hàng dài. May mắn vụ việc không có thương vong về người.

Xe tải lật nghiêng, chắn ngang một bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có mặt để xử lý hiện trường, tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông. Xe cẩu cứu hộ sau đó được điều động để cẩu phương tiện gặp nạn. Đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, giao thông trên tuyến đã thông thoáng.

Hàng hóa trên chiếc xe tải gặp nạn văng tung tóe trên đường

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TIẾN