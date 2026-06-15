Xe chở trái cây lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Một chiếc xe tải chở trái cây bị lật, chắn ngang đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến một phần tuyến đường ách tắc.

Sáng 15-6, trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua Km212 thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn lật xe tải chở trái cây, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện theo hướng Nam - Bắc.

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS 61H-077.xx đang vận chuyển trái cây di chuyển trên đường cao tốc theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực cách nút giao quốc lộ 28 khoảng 2km, phương tiện bất ngờ gặp sự cố, nghi do nổ lốp, khiến xe mất lái và lật nghiêng chắn ngang mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, phần thùng xe bị hư hỏng, lượng lớn trái cây trên xe đổ vương vãi xuống mặt cao tốc. Vụ việc khiến nhiều phương tiện lưu thông phía sau không thể tiếp tục di chuyển, tạo thành hàng dài xe ùn ứ trên tuyến.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc triển khai công tác cứu hộ, phân luồng và điều tiết giao thông. Để đảm bảo an toàn, các phương tiện di chuyển theo hướng Nam - Bắc được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao Phan Thiết, lưu thông theo quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất việc thu dọn trái cây bị đổ, khắc phục hiện trường và di dời phương tiện gặp nạn, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

TIẾN THẮNG