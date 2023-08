Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội sau tai nạn

Sáng 16-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 22 giờ 25 phút ngày 15-8, sau khi nhận được tin báo cháy xe ô tô tại ngã tư giao giữa Tỉnh lộ 547 với đường Hợp Giáp (thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động 20 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy Đội PCCC và CNCH khu vực Hồng Lĩnh có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tổ chức cứu chữa.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các đội hình phun nước, phun bọt, làm mát, khống chế... Đến 23 giờ 20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu xác định, đám cháy xảy ra do tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo 15H-003.94, kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng Nam - Bắc, do Vũ Đức T. (38 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) điều khiển với 1 xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) do ông B.N.Đ. (60 tuổi, quê thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) điều khiển.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông, người dân đã đưa ông B.N.Đ. đến bệnh viện huyện Nghi Xuân để cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng nên ông Đ. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn đã làm xăng dầu trong các bình nhiên liệu của xe đầu kéo và xe máy tràn ra ngoài gây cháy lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Hiện mức độ thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do tai nạn giao thông.