HĐND xã An Thới Đông: Tăng cường giám sát các lĩnh vực về đất đai, xây dựng

Đó là mục tiêu được HĐND xã An Thới Đông (TPHCM) đề ra tại hội nghị tổng kết công tác khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 29-1, HĐND xã An Thới Đông (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Tổ đại biểu số 20 HĐND TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND xã An Thới Đông đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Các Ban HĐND xã từng bước nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, tham mưu ban hành nghị quyết phù hợp thực tiễn, tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thới Đông trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM” cho các cá nhân. Ảnh: T.Đ.

HĐND xã đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành kỳ họp và theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã tổ chức 158 cuộc tiếp xúc cử tri cùng 6 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. HĐND xã đã tiếp nhận 12 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân và đã xem xét, giải quyết 12/12 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo xã An Thới Đông. Ảnh: T.Đ.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều vấn đề dân sinh tiếp tục phát sinh, HĐND xã xác định tăng cường giám sát các lĩnh vực trọng tâm, nhất là đất đai, xây dựng, môi trường và chính sách an sinh xã hội.

HĐND xã cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp, theo dõi nghị quyết, đồng thời tăng cường nắm tình hình nhân dân, kịp thời kiến nghị giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri, đặc biệt đối với những vấn đề tồn tại kéo dài.

CẨM NƯƠNG