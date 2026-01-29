Nhiều phường, xã đồng loạt khởi động tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi

Ngày 29-1, tại Trạm y tế phường An Phú Đông và các xã Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm đã chính thức khởi động chương trình tiêm ngừa cúm dành cho người cao tuổi trên địa bàn.

Bác sĩ tiêm vaccine cúm cho người cao tuổi tại Trạm y tế phường An Phú Đông

Chương trình do Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) đồng hành cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) với sự tài trợ của Sanofi-Aventis Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi động, TS-BS-CK2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, trong đó người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao trước các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm mùa. Với hệ miễn dịch suy giảm và thường kèm theo các bệnh nền mạn tính, cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được phòng ngừa hiệu quả.

TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại lễ khởi động

Chương trình không chỉ tiêm ngừa vaccine cúm miễn phí cho người dân mà còn thực hiện nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn nhằm tăng cường khả năng bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và tử vong do cúm, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân lớn tuổi.

"Việc triển khai tiêm chủng được thực hiện miễn phí, đảm bảo an toàn, đúng quy trình và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người cao tuổi. Bên cạnh tiêm chủng, ngành y tế cũng khuyến nghị người cao tuổi duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, tầm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động phù hợp để chủ động chăm sóc sức khỏe", TS-BS Huỳnh Minh Chín thông tin.

Ông Burak Pekmezci phát biểu tại chương trình

Ông Burak Pekmezci, Tổng giám đốc công ty Sanofi bày tỏ rằng thông qua chương trình này, Sanofi nhấn mạnh cam kết chia sẻ tài nguyên và chuyên môn, đồng hành nâng nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, góp phần nâng cao tiêu chuẩn y tế cho người cao tuổi tại Việt Nam.

Theo BS-CK1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cúm gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe với người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc các bệnh nền phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường… Do đó, chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường bảo vệ sức khỏe người cao tuổi thông qua việc phòng ngừa chủ động cúm mùa, góp phần hạn chế các biến chứng nặng, nguy cơ tử vong sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống khỏe mạnh của người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

THÀNH SƠN