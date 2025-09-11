Văn hóa - Giải trí

Xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 11-9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 18 (năm 2025) đối với 4 di tích trên cả nước.

Khu di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, 4 di tích được công nhận gồm:

- Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

- Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An;

- Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình;

- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cùng Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu và nội dung liên quan đến việc đề nghị xếp hạng.

