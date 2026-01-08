Pháp luật

Lừa có “suất ngoại giao” dự án bất động sản để chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Ngày 8-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thị Thanh Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA
Theo kết quả điều tra, năm 2017, Hoàng Thị Thanh Tú là giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán, môi giới bất động sản. Trong quá trình kinh doanh, Tú quen biết một khách hàng 46 tuổi, trú xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Biết người này có nhu cầu mua đất dự án tại một gói thầu thuộc khu đô thị ở phường Nam Nha Trang, Tú đưa ra thông tin có thể ưu tiên mua “suất ngoại giao” với giá 9 triệu đồng/m². Theo thỏa thuận, khách hàng đặt cọc 200 triệu đồng cho mỗi lô đất, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư chính thức mở bán.

Tin tưởng thông tin trên, khách hàng đồng ý mua 70 lô đất và đã chuyển tổng cộng 14 tỷ đồng tiền đặt cọc, trong khi gói thầu mới khởi công, chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định. Sau khi nhận tiền, Tú không sử dụng đúng mục đích mà đem đầu tư mở nhà hàng ăn uống, quán trà sữa, cửa hàng quần áo, tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Đến năm 2022, khi gói thầu bắt đầu mở bán, khách hàng liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư thì phát hiện không có việc ưu tiên “suất ngoại giao” như thông tin Tú đưa ra. Người này sau đó đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

HIẾU GIANG

