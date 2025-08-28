Xơ mướp xuất ngoại

Trên mảnh đất cao nguyên nắng gió, những giàn mướp ngọt đang viết nên một câu chuyện mới. Anh Nguyễn Phú Tùng đã chọn đưa miếng xơ mướp dân dã thành những sản phẩm độc lạ, mang hồn quê Việt ra thị trường thế giới.

Sản phẩm handmade độc lạ

Buổi sáng một ngày cuối tháng 8, chúng tôi bắt gặp anh Nguyễn Phú Tùng (sinh năm 1981, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đi thăm vườn nguyên liệu. Dưới những giàn mướp xanh rì trĩu quả, anh Tùng thoăn thoắt chọn từng trái mướp đẹp. Anh nói: “Mỗi quả mướp này rồi sẽ thành chiếc túi xách, cái mũ, thậm chí cả bức tranh treo tường, không chỉ bán trong nước mà còn bay sang tận trời Âu, Mỹ”.

Các nhân viên của anh Tùng đang thi công các sản phẩm từ xơ mướp

Từ loại nguyên liệu dân dã vốn quen thuộc với các bà nội trợ, anh Tùng đã biến xơ mướp thành sản phẩm thời trang hoặc gia dụng độc đáo, đưa thương hiệu Loofaa (do anh Tùng sáng lập) vươn ra thị trường quốc tế.

Anh Tùng nhớ lại, năm 2022, trong một lần đi chợ, thấy những bó xơ mướp khô được bán chỉ để cọ nồi, trong đầu anh vụt lên ý tưởng: “Tại sao không thử nâng cấp xơ mướp thành sản phẩm thân thiện môi trường?”. Từ đó, anh bắt tay cùng các cộng sự mang xơ mướp về tạo ra những sản phẩm như: dép, mủ, túi xách, tranh…

Anh Tùng đã "hoá thân" cho Từ xơ mướp bình dị thành những mặt hàng độc đáo

Khởi đầu là chuỗi ngày đầy trăn trở, tìm mướp sạch đã khó, chế biến lại càng khó hơn. Quả mướp sau khi thu hoạch phải được ngâm nước, lột vỏ, phơi nắng gắt thật khô. Rồi đến công đoạn xẻ đôi, tách ruột, đưa vào máy ép khuôn… tất cả đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì. Anh Tùng cùng cộng sự quyết định chọn cách làm “sạch” ngay từ đầu. Nguyên liệu phải được bà con trồng bằng phân hữu cơ, tuyệt đối không dùng hóa chất.

Nhờ đó, những sản phẩm làm ra độc đáo, thân thiện với môi trường nên sản phẩm của anh Tùng được thị trường đón nhận, nhiều người biết đến.

Đến nay, xưởng của anh có 14 nhân công, trong đó 10 thợ may trực tiếp, mỗi ngày cho ra đời gần 20 sản phẩm khác nhau từ túi xách, mũ, dép đến khung ảnh, tranh treo tường. Trong xưởng nhỏ, tiếng máy may xen lẫn tiếng cười rộn ràng. Anh Y Êli Buôn Krông - một trong những thợ thiết kế gắn bó từ ngày đầu, vừa tỉ mẩn vẽ họa tiết trên chiếc túi vừa tâm sự: “Chúng tôi lấy cảm hứng từ quê hương như con trâu, đầm sen, mái nhà rông… để đưa vào sản phẩm. Nhìn những hình ảnh quen thuộc được thể hiện trên chất liệu xơ mướp, tôi thấy như chính văn hóa dân tộc mình đang sống lại”.

Những bức tranh làm từ xơ mướp thu hút người xem

Sau hơn một năm, sản phẩm Loofaa đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong nước. Đến năm 2024, anh Tùng mạnh dạn đem sản phẩm sang giới thiệu tại Paris (Pháp). Bất ngờ những chiếc túi, chiếc mũ làm từ xơ mướp lại khiến khách hàng phương Tây thích thú vì sự mộc mạc, thân thiện và đầy tính sáng tạo. “Từ Paris, sản phẩm tiếp tục được giới thiệu sang Mỹ, Hàn Quốc. Đó là động lực để chúng tôi tin rằng xơ mướp Đắk Lắk có thể đứng ngang hàng cùng những chất liệu tự nhiên khác trên thị trường quốc tế”, anh Tùng tự hào nói.

Sinh kế bền vững cho nông dân

Không chỉ dừng ở việc khởi nghiệp cho bản thân, ý tưởng từ xơ mướp còn mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều hộ nông dân. Hiện, Công ty Loofaa liên kết với 8 hộ dân, tổng diện tích trồng mướp hơn 10ha, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ gia đình.

Nhiều sản phẩm độc lạ từ xơ mướp

Chị H’Wên ÊBan (sinh năm 1999, trú phường Thành Nhất) dẫn chúng tôi đi dọc giàn mướp sai quả và hồ hởi kể: “Trước đây trồng mướp chỉ bán cho thương lái, lúc được giá thì vui, lúc ế ẩm thì coi như lỗ công. Gia đình tôi trồng 2.000m², mỗi vụ chỉ được khoảng 25-30 triệu đồng. Từ ngày ký hợp đồng với công ty, mướp bán ổn định 5.000 đồng một quả. Nhờ đó, chúng tôi mở rộng lên 1ha. Bây giờ mỗi vụ thu 70-80 triệu đồng, cuộc sống gia đình ổn định hơn trước”.

Những giàn mướp xanh giờ không chỉ cho trái ngọt, mà còn mang lại niềm tin về một hướng đi bền vững cho bà con nông dân địa phương.

Không chỉ khởi nghiệp, anh Tùng còn tạo sinh kế cho nhiều nông dân nhờ mô hình trồng mướp lấy xơ

Giữa bộn bề công việc, anh Tùng vẫn giữ một ký ức giản dị là hình ảnh mẹ anh ngày xưa cầm miếng xơ mướp rửa chén trong căn bếp nhỏ. “Tôi muốn gửi ký ức ấy vào sản phẩm, để giới trẻ hôm nay hiểu rằng từ những điều bình dị nhất, chúng ta có thể sáng tạo ra giá trị mới”, anh Tùng chia sẻ.

Không chỉ đơn thuần là kinh doanh, với anh Tùng, xơ mướp còn là cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa văn hóa truyền thống và xu hướng sống xanh hiện đại. Anh dự định sẽ mở rộng thêm vùng nguyên liệu, liên kết với nhiều hộ dân hơn, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu, để cái tên Loofaa từ Đắk Lắk được nhiều bạn bè quốc tế biết đến.

MAI CƯỜNG