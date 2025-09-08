Xperia 1 VII đột phá công nghệ cho trải nghiệm giải trí toàn diện

Sony Việt Nam đã công bố điện thoại thông minh cao cấp Xperia 1 VII, được phát triển cùng các kỹ sư máy ảnh kỹ thuật số Alpha, máy nghe nhạc Walkman và TV BRAVIA…

Xperia 1 VII với hệ thống camera mới mẻ.

Xperia 1 VII mang lại trải nghiệm quay chụp hoàn toàn mới trên điện thoại thông minh, với các tính năng đột phá AI Camerawork và Auto Framing, cho phép ghi lại những đoạn video ổn định, khung hình chuẩn ngay cả khi người dùng rời mắt khỏi màn hình.

Tính năng AI Camerawork hỗ trợ tạo video chuyên nghiệp với khung hình ổn định, giữ chủ thể luôn ở trung tâm ngay cả khi bạn di chuyển quanh và ghi hình đối tượng đang chuyển động. Công nghệ này kết hợp chống rung mạnh mẽ cùng phân tích tư thế, đảm bảo vị trí tương đối của chủ thể luôn ổn định , giúp bất kỳ ai cũng có thể quay được video sắc nét, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Auto Framing sử dụng AI để nhận diện và tự động căn chỉnh khung hình, đưa chủ thể vào trung tâm. Khi quay một đối tượng đang di chuyển, người dùng chỉ cần hướng máy ảnh về phía khu vực có chủ thể, hệ thống sẽ tự động theo dõi và ghi hình mà không cần phải tự mình đuổi theo. Auto Framing cũng cho phép ghi đồng thời hai video: một toàn cảnh và một video cận cảnh tập trung vào chủ thể.

Xperia 1 VII được trang bị ba camera sau, bao gồm ống kính góc siêu rộng 16mm mới với cảm biến 48MP kích thước 1/1.56 inch – lớn hơn khoảng 2,1 lần so với thế hệ trước. Nhờ đó, máy có thể chụp ảnh đêm rõ nét tương đương máy ảnh full-frame, với độ nhiễu thấp và dải tương phản động rộng .

Máy có độ méo hình tối thiểu và có thể chụp cận cảnh ở khoảng cách chỉ 5cm, mang lại khả năng chụp ảnh macro ấn tượng. Ống kính góc rộng hỗ trợ tiêu cự 24mm/48mm - tương đương zoom quang 2x và sử dụng cảm biến hình ảnh Exmor T cho điện thoại di động nổi bật với khả năng chụp thiếu sáng.

Nhờ cảm biến này, người dùng có thể quay video chất lượng cao với hình ảnh sáng rõ, ngay cả khi cắt khung hình bằng công nghệ AI Camerawork và Auto Framing. Ngoài ra, ống kính tele hỗ trợ zoom quang 85–170mm, cho phép chụp ảnh độ phân giải cao ở khoảng cách xa.

Xperia còn tích hợp các linh kiện mới đã được chứng minh hiệu quả trên các thiết bị Walkman, giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh khi sử dụng tai nghe có dây, mang lại độ rõ nét như đang nghe trên máy nghe nhạc chuyên dụng. Không chỉ kết nối có dây mà cả kết nối không dây cũng được nâng cấp nhờ công nghệ tăng cường âm thanh chất lượng cao DSEE Ultimate sử dụng AI, cho phép thưởng thức các nguồn âm thanh trực tuyến đã nén với chất lượng sống động và cao cấp.

Máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mới nhất của Qualcomm, với NPU, CPU và GPU cải thiện hơn 40%, hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng khi quay chụp và chơi game, đồng thời giảm tiêu thụ pin. Khi bật Processing Optimization, máy tiết kiệm tới 10% năng lượng trong các tác vụ như mạng xã hội, duyệt web, xem video trực tuyến – cho phép sử dụng lên tới 2 ngày liên tục. Xperia 1 VII cũng hỗ trợ 4 phiên bản nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật, đảm bảo trải nghiệm ổn định lâu dài.

Xperia 1 VII sẽ có mặt tại Việt Nam với ba màu: Xanh Rêu Khói, Tím Ngọc Lan và Đen Thạch Anh với giá 34.990. 000 đồng cùng nhiều ưu đãi khác như tặng ốp lưng và sạc chính hãng; Tặng thêm 12 tháng bảo hành mở rộng khi đăng ký tài khoản My Sony. Đặc biệt, tại hệ thống các cửa hàng Sony Center và Sony Store, khách hàng sẽ nhận ưu đãi lên đến 15 triệu đồng khi thu cũ đổi mới các dòng điện thoại sau: Xperia 1V, Xperia 5V, Xperia 10 V, Xperia 1 IV, Xperia 1VI và Xperia 10 VI.

KIM THANH