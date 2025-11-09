Xu hướng việc làm tập trung vào lĩnh vực AI, tự động hóa

Dự báo giai đoạn 2025-2030, TPHCM cần từ 800.000 đến trên 1 triệu lao động mới, trong đó 70% ở nhóm ngành dịch vụ - công nghiệp công nghệ cao.

Chương trình kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng thu hút nhiều người trẻ tham gia

Ngày 9-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Job Link 2025".

Chương trình có sự tham gia của hơn 50 gian hàng, cung ứng khoảng 6.000 cơ hội việc làm. Hơn 10.000 lượt người lao động tham gia và kết nối trực tiếp cùng nhà tuyển dụng, trong đó phần lớn là lao động trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới".

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao động, TPHCM là trung tâm lao động lớn bậc nhất của cả nước, khoảng 87% người có việc làm được xem là lao động có kỹ năng, cao hơn nhiều so với các địa phương khác.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nền kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, chia sẻ tại diễn đàn

Do đó, rất cần các đơn vị đào tạo, trường nghề, trường cao đẳng, đại học sớm rà soát chương trình, nội dung đào tạo, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động hiện đại.

Ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng Đại diện Cơ quan Bộ Nội vụ tại TPHCM, phát biểu tại diễn đàn

Cụ thể, trước đây, người lao động cần công việc lâu dài, lương ổn định. Nhưng hiện nay, nơi nào có thu nhập cao hơn, công việc tốt hơn thì người lao động sẽ chuyển ngay. Ngoài ra, lao động hiện nay không thích nhận lương tháng mà muốn chuyển sang lương tuần.

Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thông tin thêm, giai đoạn 2025-2030, thị trường lao động Việt Nam sẽ phát triển theo hướng kinh tế số - tự động hóa - chuyển dịch xanh - năng lượng tái tạo, giao thông sạch, logistics hiệu quả. Nhiều việc làm mới được tạo thêm và đòi hỏi người lao động phải thường xuyên trang bị chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu.

Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thông tin tại diễn đàn

Theo bà Lượng Thị Tới, xu hướng việc làm sắp tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: AI, dữ liệu, tự động hóa, năng lượng tái tạo, logistics và quản trị tài chính… Đây là thách thức lớn đối với nguồn lực lao động trong các ngành nghề thâm dụng lao động do tập trung nhiều lao động phổ thông, chưa được công nhận nghề nghiệp trong quá trình đào tạo.

Người trẻ tìm cơ hội việc làm tại chương trình

Cũng tại diễn đàn, lãnh đạo trường đại học, cao đẳng, tập đoàn, doanh nghiệp đưa ra các ý kiến mang đến những góc nhìn mới, cách tiếp cận mới, nhưng đều cùng chung mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và đơn vị đào tạo, tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Kết nối cơ hội việc làm trực tuyến tại chương trình

