Xử lý 3 quái xế che biển số, phóng như bay trên Quốc lộ 27C

Chiều 22-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa xử lý 3 thanh niên điều khiển xe máy che biển số trên Quốc lộ 27C đoạn qua xã Lạc Dương.

Video: 3 xe máy che biển số phóng nhanh trên Quốc lộ 27C đoạn qua xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị người dân ghi lại

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 21-10, người dân phát hiện 3 thanh niên điều khiển 3 xe máy lưu thông trên Quốc lộ 27C hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt (đoạn qua xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) với tốc độ cao. Đáng chú ý, cả 3 xe máy đều bị che biển số trong quá trình lưu thông.

Các xe máy che biển số

Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 27C xác minh xử lý. Sau quá trình trinh sát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng 3 phương tiện tại đoạn nút giao giữa xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Làm việc với cơ quan chức năng, 3 thanh niên gồm Đ.T.P. (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Đồng Nai), N.V.H.V. (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Gia Lai) và N.M.T. (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã thừa nhận hành vi của mình.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 3 trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện, lập biên bản đối với chủ xe đã giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

ĐOÀN KIÊN