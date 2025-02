Xử lý triệt để các băng nhóm lộng hành nơi tôn nghiêm

Dư luận hiện đang cảm thấy bất an và bất bình trước vụ việc một người đàn ông bị nhóm đối tượng khoảng 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật tài sản và tấn công khi đang hành hương tại chùa Kim Tiên (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Bất an, lo lắng vì giữa chốn trang nghiêm, đông người nhưng kẻ gian vẫn ngang nhiên lộng hành, ra tay cướp giật. Táo tợn hơn, khi bị truy hô, tố giác, nhóm đối tượng còn tấn công, đánh đập dã man khiến nạn nhân và nhiều người thân đi cùng bị trọng thương.

Sự việc trên một lần nữa cho thấy, tội phạm trộm cắp, cướp giật ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa lễ hội đầu năm. Do đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm cần phải được ngành công an và các cơ quan liên quan chủ động, thực hiện trách nhiệm và quyết liệt hơn.

Với thủ đoạn, chiêu thức ngày càng tinh vi, tính chất phạm tội ngày càng manh động, các băng nhóm, đối tượng, kẻ gian có thể trà trộn, ra tay bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu và bất kỳ ai cũng thể trở thành “con mồi” của bọn chúng.

Để ngăn ngừa tội phạm phát sinh, chính quyền các cấp cần phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chiêu thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, qua đó giúp người dân nắm rõ, hiểu kỹ nhằm cảnh giác, phòng ngừa hiệu quả.

Ngành công an cần chủ động nắm bắt tình hình, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ trước, từ xa; bố trí lực lượng túc trực, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm nóng, nơi có nguy cơ phát sinh tội phạm; không để trộm cắp, cướp giật… xảy ra. Đồng thời vào cuộc điều tra nhanh, sớm, xử lý tận gốc các băng nhóm, đường dây, đối tượng phạm tội để răn đe.

Với người dân, cần nâng cao nhận thức, ý thức, nâng cao cảnh giác trong phòng ngừa tội phạm; không hớ hênh, phô trương, mang theo nhiều vàng, tài sản có giá trị lớn khi du xuân, đến nơi đông người.

Cả nước đã bước vào mùa xuân mới. Khắp nơi, nhà nhà, người người đi hành hương, tham gia lễ hội, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, thuận hòa. Sẽ rất bất an, buồn đau nếu những vụ dàn cảnh, cướp giật có tổ chức, táo tợn đánh đập nạn nhân như vụ việc xảy ra ở chùa Kim Tiên (An Giang) còn tái diễn.

TUẤN VŨ