Xử phạt loạt cơ sở nha khoa hoạt động “chui”

Ngày 23-9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn do vi phạm các quy định hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các cơ sở nha khoa cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Cụ thể, các chủ cơ sở nha khoa: Việt Pháp (xã Kiến Đức); Quốc Tế Sài Gòn Smile Dental (phường 1 Bảo Lộc); Thông Minh AIDental Luxury (xã Đức Lập); Phòng răng Thanh Hiền (xã Tuy Đức); Thánh Tâm, Việt Mỹ (xã Quảng Tín); An Khang (xã Nhân Cơ) bị xử phạt 45 triệu đồng/cơ sở do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, các cơ sở trên bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Phòng khám Đa khoa Đà Lạt bị xử phạt hành chính 94 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép trong 3 tháng

Ngoài ra, Phòng khám Đa khoa Đà Lạt trực thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc (đường Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương – Đà Lạt) bị phạt 94 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

ĐOÀN KIÊN