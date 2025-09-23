Y tế - Sức khỏe

Xử phạt loạt cơ sở nha khoa hoạt động “chui”

SGGPO

Ngày 23-9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn do vi phạm các quy định hành chính trong lĩnh vực y tế.

Screenshot 2025-09-23 at 09.20.34.png
Các cơ sở nha khoa cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Cụ thể, các chủ cơ sở nha khoa: Việt Pháp (xã Kiến Đức); Quốc Tế Sài Gòn Smile Dental (phường 1 Bảo Lộc); Thông Minh AIDental Luxury (xã Đức Lập); Phòng răng Thanh Hiền (xã Tuy Đức); Thánh Tâm, Việt Mỹ (xã Quảng Tín); An Khang (xã Nhân Cơ) bị xử phạt 45 triệu đồng/cơ sở do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, các cơ sở trên bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Screenshot 2025-09-23 at 09.50.38.png
Phòng khám Đa khoa Đà Lạt bị xử phạt hành chính 94 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép trong 3 tháng

Ngoài ra, Phòng khám Đa khoa Đà Lạt trực thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc (đường Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương – Đà Lạt) bị phạt 94 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Nha khoa không phép Hoạt động khám chữa bệnh chui Đình chỉ hoạt động

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn