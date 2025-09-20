Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị: Chính sách thấm đẫm nhân văn

Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Nghị quyết 72) vừa được Bộ Chính trị ban hành, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.

Ngành y tế sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính… để sớm hiện thực hóa các chủ trương, mục tiêu của nghị quyết đặc biệt quan trọng này.

Vì sức khỏe toàn dân

Theo Bộ Y tế, nhiều năm qua, công tác y tế nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng: tuổi thọ trung bình của người dân tăng, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, dịch bệnh nguy hiểm được khống chế hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức về khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền còn lớn; nguồn nhân lực y tế chưa đồng đều; chi phí khám chữa bệnh vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình.

Chính từ yêu cầu cấp bách ấy, ngày 9-9 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72, nhấn mạnh đổi mới toàn diện công tác y tế, hướng tới sự thay đổi cả về nhận thức và hành động để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Trong Nghị quyết 72, Bộ Chính trị đã đặt ra những mục tiêu cụ thể về công tác y tế và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những năm tới với các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng; phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giảm tải bệnh viện tuyến trên; đổi mới chính sách tài chính, bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế; chăm lo sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, nhóm yếu thế. Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; cải thiện đời sống cán bộ y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc, thiết bị y tế trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế trong y tế.

Chụp MRI cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo PGS-TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp (TPHCM), đây là bước thay đổi lớn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt có lợi cho người yếu thế, thu nhập thấp. Chính sách miễn viện phí và khám định kỳ 1 năm/lần rất có lợi cho người dân, mở ra một sự thay đổi lớn trong nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao tuổi thọ, tạo sự công bằng trong tiếp cận y tế.

Còn theo BS CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), Nghị quyết 72 là chính sách nhân văn sâu sắc và khả thi nếu thực hiện theo lộ trình hợp lý, giúp giảm chi phí y tế cho người dân, tiến tới công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt với người nghèo, người yếu thế.

Chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”

Theo Bộ Y tế, Nghị quyết 72 là “nghị quyết hành động”, không thay thế các nghị quyết trước đây nhưng tập trung giải quyết những vấn đề mới có tính đột phá. Điểm cốt lõi là tháo gỡ các “nút thắt” của ngành y tế, khơi thông động lực phát triển để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Trong đó, chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” là định hướng lớn. Người dân sẽ được quản lý sức khỏe toàn diện ngay từ tuyến y tế xã.

Để hiện thực hóa chủ trương này, Bộ Y tế tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính. Bộ Y tế dự kiến, mỗi năm các địa phương sẽ luân chuyển ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc tại trạm y tế xã, bổ sung bác sĩ cơ hữu để đến năm 2027, mỗi trạm có ít nhất 4-5 bác sĩ; năm 2030 có đủ bác sĩ theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Song song với nhân lực, sẽ đảm bảo 100% trạm y tế cấp xã có đủ cơ sở vật chất, thiết bị cơ bản; đảm bảo thuốc, vật tư y tế thiết yếu, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Ngân sách Nhà nước sẽ bảo đảm chi thường xuyên cho y tế cơ sở, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho các dịch vụ sự nghiệp công.

Rất nhiều bệnh nhân chờ đợi đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liên quan tới chủ trương miễn viện phí và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, cho biết, chính sách này là chủ trương hết sức nhân văn, có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí y tế, thể hiện rõ quan điểm người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong xây dựng, thực hiện các chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

“Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện Đề án miễn viện phí toàn dân, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 này. Lộ trình sẽ triển khai từng bước, hướng tới miễn viện phí toàn dân giai đoạn 2030-2035. Chăm sóc sức khỏe phải là quyền lợi thiết yếu, công bằng cho tất cả mọi người. Người dân là trung tâm, là chủ thể được ưu tiên cao nhất trong mọi chính sách y tế”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Còn theo TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong đề án, Bộ Y tế đang thiết kế gói khám sức khỏe định kỳ với chi phí khoảng 300.000 đồng/người/năm. Với dân số 100 triệu người, tổng kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng/năm. Trong đó, ngân sách Nhà nước chi khoảng 25.000 tỷ đồng, phần còn lại do người sử dụng lao động và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ. Các gói khám sẽ bao gồm xét nghiệm, cận lâm sàng cơ bản, giúp phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là bệnh mạn tính và ung thư.

“Các trạm y tế xã sẽ thực hiện vai trò khám chữa bệnh ban đầu và thực hiện luôn việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Ngay từ cơ sở, chúng ta khám sức khỏe để khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử, sau đó phục vụ khám, theo dõi sức khỏe của người dân theo vòng đời. Đây là việc chúng tôi sẽ thực hiện từ năm 2026”, TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, viện phí và học phí chiếm 30%-35% tổng chi tiêu của các hộ gia đình nghèo tại Việt Nam. Trong khi đó, thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87%-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11%-13%. Do đó, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xóa bỏ gánh nặng tài chính, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế ĐÀO HỒNG LAN: Người dân sớm được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội Trao đổi với phóng viên báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (ảnh) cho biết, Nghị quyết 72 có ý nghĩa chiến lược, toàn diện và lâu dài, mang tính chất hành động, đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ, khơi thông các “điểm nghẽn”, “nút thắt” từ thực tiễn để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kỳ vọng của người dân. * PHÓNG VIÊN: Thưa Bộ trưởng, trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, cần có giải pháp gì để thu hút khu vực kinh tế tư nhân đầu tư cho y tế? * Bộ trưởng Bộ Y tế ĐÀO HỒNG LAN: Nghị quyết 72 ra đời trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành và đang triển khai đồng bộ “bộ tứ nghị quyết trụ cột” nhằm tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước giàu mạnh, trong đó có Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Do đó, các nhiệm vụ, giải pháp để thu hút và phát triển y tế tư nhân được quan tâm đặc biệt với cơ chế chính sách vượt trội, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Chúng tôi ghi nhận những tín hiệu tích cực từ cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam khi đón nhận nghị quyết này, coi như một luồng sinh khí mới, khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm và sự hưng phấn để yên tâm đầu tư, dấn thân vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết 72 khuyến khích đầu tư, phát triển cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dịch vụ phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, sản xuất thuốc, vaccine, thiết bị y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn. Đặc biệt, Nghị quyết khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi của các dự án, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất dành cho y tế… * Ngành y tế sẽ tiếp cận, triển khai như thế nào để những mục tiêu của Nghị quyết 72 trở thành hiện thực trong đời sống người dân? * Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động trong tất cả các khâu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, toàn ngành y tế sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, để người dân sớm được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Trước hết, toàn ngành y tế sẽ quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cùng đó, tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là xây dựng và trình Quốc hội ban hành nghị quyết ngay trong kỳ họp tháng 10 tới để thể chế hóa một số chủ trương, chính sách của Nghị quyết 72, giai đoạn 2025-2030; trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 72, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Ngành y tế cam kết sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ và minh bạch các giải pháp để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, để mỗi người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong từng dịch vụ y tế, chính sách chăm sóc sức khỏe. MINH NAM thực hiện

