Sức khỏe luôn là vốn quý nhất của mỗi con người và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán coi công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Điển hình là mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Không dừng lại ở chữa bệnh, Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt trọng tâm vào phòng bệnh, nâng cao thể lực, chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân, từ thể chất, tinh thần đến dinh dưỡng và môi trường sống. Đây là sự chuyển dịch tư duy quan trọng, phù hợp với xu thế của thế giới và thực tiễn ở Việt Nam, khi dịch bệnh mới nổi, bệnh không lây nhiễm và áp lực già hóa dân số đang ngày càng rõ rệt.

Cùng với đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh các giải pháp đột phá về: nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, đầu tư y tế dự phòng, đổi mới tài chính y tế để người dân được thụ hưởng dịch vụ công bằng và bền vững; phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, và đặc biệt là thúc đẩy lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Những giải pháp này không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho một “Việt Nam khỏe mạnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, việc tạo dựng một lực lượng lao động khỏe mạnh, có tầm vóc, trí tuệ sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia. Do đó, đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho tương lai.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trong nghị quyết nói trên, vai trò của từng người dân có yếu tố quyết định rất lớn. Mỗi người dân cần chủ động xây dựng lối sống khoa học, với việc ăn uống hợp lý, hạn chế rượu bia, thuốc lá, tăng cường vận động thể chất, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường. Đây chính là những “hàng rào” đầu tiên để ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các bệnh không lây nhiễm.

Cùng với đó, rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cần trở thành thói quen thường nhật với mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, để kiến tạo một thế hệ công dân khỏe mạnh, đủ sức gánh vác sự nghiệp xây dựng đất nước.

MINH KHANG