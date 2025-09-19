Sáng 19-9, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Theo đó, ngày 27-10-2005 trung tâm mắt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được thành lập, trên cơ sở tách ra từ khoa mắt 2 bệnh viện tỉnh. Năm 2014 trung tâm được nâng cấp thành bệnh viện 100 giường và năm 2017 được giao quyền tự chủ tài chính nhóm II.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TPHCM và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu

Đến nay bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân, thực hiện trên 64.000 ca phẫu thuật góp phần lớn vào công tác xóa mù lòa. Thời gian tới, bệnh viện sẽ thu hút thêm nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề chuyên môn, mở rộng dịch vụ kỹ thuật, đầu tư phát triển các mũi nhọn chuyên sâu đột phá, phát triển công tác chăm sóc mắt cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu trong 20 năm qua

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu trong 20 năm qua. Lãnh đạo ngành y tế TPHCM tin tưởng, với sự đoàn kết, trách nhiệm, bệnh viện sẽ phát triển hơn nữa nhờ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

PHÚ NGÂN