Nhân rộng chương trình can thiệp thiết yếu bệnh không lây nhiễm

Tại hội nghị sơ kết và triển khai mở rộng Chương trình can thiệp thiết yếu WHO PEN (gói can thiệp quản lý bệnh không lây nhiễm), BS-CK1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, chương trình WHO PEN được khởi động tại TPHCM từ năm 2023, bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, từ 43 trạm y tế ban đầu, đến nay số cơ sở tham gia đã tăng lên 193 trạm. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng tiếp cận dịch vụ quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm ngay tại cộng đồng.

So với cuối năm 2024, đến tháng 8-2025, số bệnh nhân đến khám và lấy thuốc tại các trạm y tế tham gia chương trình tăng rõ rệt: bệnh nhân tăng huyết áp từ 7.727 lên 13.782 người, bệnh nhân đái tháo đường từ 2.636 lên 4.362 người.

Tỷ lệ bệnh nhân quay lại trạm y tế tái khám sau 3 tháng cũng cải thiện đáng kể. Đặc biệt, hơn 80% bệnh nhân duy trì được huyết áp mục tiêu ổn định và trên 70% đạt đường huyết mục tiêu. Thời gian tới, HCDC sẽ nhân rộng chương trình can thiệp thiết yếu về bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại tuyến y tế cơ sở.

MINH NAM