Thêm 6 trạm vệ tinh cấp cứu 115 khu vực II

Ngày 20-9, tại Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ ra mắt 6 trạm vệ tinh cấp cứu 115 khu vực II. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện rộng khắp, nhanh chóng và chuyên nghiệp của ngành y tế thành phố.

Nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM hướng dẫn cho y bác sĩ trẻ cách sơ cấp cứu. Ảnh: QUANG HUY

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Trung tâm cấp cứu 115 và các trung tâm y tế tại khu vực II

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, khẳng định việc triển khai đồng bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện tại các khu vực lân cận là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án 912 của UBND TPHCM về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp đến năm 2030 và các năm tiếp theo. Các trạm mới cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp, nhất là các vụ tai nạn, thương tích hàng loạt.

Nhân viên Tổng đài 115, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, nhận cuộc gọi cấp cứu từ thân nhân người bệnh

Trước đó, BS CKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết, thành phố từng bước chuẩn hóa quy chế phối hợp giữa cấp cứu ngoại viện và nội viện, tăng cường gắn kết giữa các bệnh viện với hệ thống cấp cứu 115. Lực lượng tham gia cấp cứu ngoại viện cũng được đào tạo theo hướng tiếp cận, xử trí ưu tiên ABCDE. Tổng đài 115 đồng thời triển khai tư vấn, hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại, giúp người dân xử trí bước đầu trong khi chờ kíp cấp cứu đến, góp phần cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch.

Tổ cấp cứu ngoại viện chuẩn bị các thao tác đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế điều trị

Theo BS CKII Nguyễn Duy Long, với việc ra mắt 6 trạm vệ tinh mới gồm: Trung tâm Y tế khu vực Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Phú Giáo, số trạm cấp cứu khu vực II tăng lên 8, nâng tổng số trạm trên địa bàn thành phố lên 59. Thời gian tới, mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ tiếp tục được mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời huy động sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân nhằm bảo đảm dịch vụ cấp cứu kịp thời, bao phủ toàn diện các khu vực dân cư.

QUANG HUY