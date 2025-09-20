TPHCM: 1.667 cơ sở khám, chữa bệnh chưa thực hiện liên thông đơn thuốc

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện vẫn còn các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố chưa thực hiện kết nối, gửi dữ liệu lên Hệ thống Dược quốc gia và chưa thực hiện việc bán thuốc bằng mã đơn thuốc điện tử theo quy định.

Dược sĩ đang phân loại thuốc tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM

Ngày 20-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến ngày 10-9, TPHCM có 2.742 cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký và cấp mã liên thông Hệ thống Đơn thuốc quốc gia. Trong đó, có 1.075 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông gửi đơn thuốc về hệ thống, còn 1.667 cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp mã nhưng chưa thực hiện liên thông đơn thuốc lên hệ thống.

Nhằm tăng cường và nâng cao công tác quản lý giám sát hoạt động kê đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm cũng như kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và bán thuốc theo đơn đúng theo quy định, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định theo Thông tư của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và bán thuốc theo đơn theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các đơn vị y tế công lập đã triển khai liên thông đơn thuốc điện tử thực hiện rà soát đảm bảo đã khai báo đầy đủ người kê đơn thuốc, gửi đầy đủ đơn thuốc điện tử lên Hệ thống Đơn thuốc quốc gia ngay sau khi kết thúc khám bệnh (gồm đơn thuốc ngoại trú và tổng hợp sử dụng thuốc điều trị nội trú ở thời điểm người bệnh ra viện). Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các giải pháp gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh theo quy định.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, bác sĩ chưa được cấp mã khẩn trương hoàn thành việc đăng ký xin cấp mã. Thực hiện việc cấp, bán thuốc theo mã đơn thuốc qua phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của Bộ Y tế (đối với đơn cấp phát bảo hiểm và đơn tự nguyện).

Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khẩn trương thực hiện việc đăng ký mã định danh cho cơ sở và người hành nghề đủ điều kiện. Thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, liên thông đơn thuốc lên Hệ thống Đơn thuốc quốc gia theo đúng quy định. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các giải pháp gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh theo quy định.

Các cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện việc kết nối, cập nhật thường xuyên đầy đủ dữ liệu liên thông lên Hệ thống Dược quốc gia, đồng thời thực hiện bán thuốc bằng mã đơn điện tử theo đúng quy định. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức là bệnh viện phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 1-10. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 1-1-2026.

Một số bệnh viện chưa thực hiện liên thông đơn thuốc như: Bệnh viện FV, BV Triều An, BV Quốc tế Minh Anh, BV Quốc tế Mỹ, BV Phẫu thuật thẩm mỹ Thu Cúc, BV Tai Mũi Họng Sài Gòn; BV Đa khoa An Phú; BV Nhân Ái, BV Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng; BV Hỗ trợ sinh sản và Nam học Sài Gòn, BV Đa khoa Hồng Đức II, BV Gia An 115, BV Quốc tế City, BV Đa khoa Anh Minh...

THÀNH SƠN