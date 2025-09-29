Xã hội

Vòi rồng xuất hiện trong bão số 10, 6 người thiệt mạng tại Ninh Bình

SGGPO

Rạng sáng 29-9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều địa phương khu vực Đông Nam tỉnh Ninh Bình xảy ra mưa lớn kèm dông lốc dữ dội, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo phản ánh của nhiều người dân, trong cơn dông, tại xã Quỹ Nhất đã xuất hiện một “vòi rồng” lớn, làm tốc mái hàng loạt nhà dân.

IMG_2815.jpeg
Vòi rồng xuất hiện ở tỉnh Ninh Bình sáng nay 29-9. Ảnh cắt từ clip

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng xác nhận, dông lốc quét qua xã Quỹ Nhất làm sập nhiều nhà dân, khiến 4 người tử vong và 3 người bị thương. Tại xã Hải Anh, lốc xoáy làm gãy 30 cột điện, nhiều nhà sập, 1 người tử vong. Tại xã Thịnh Long, một số nhà bị tốc mái, đổ sập khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông dâng cao nhanh, nhiều khu vực ven biển bị ngập sâu khoảng 20cm, một số đoạn đê bị sạt lở. Nhiều vùng nuôi thủy sản và diện tích hoa màu của người dân bị nước tràn vào gây tổn thất lớn.

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

