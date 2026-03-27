Xung đột Trung Đông làm tăng lạm phát tại châu Á

Ngày 27-3, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trong một báo cáo nhanh đã đánh giá, xung đột tại Trung Đông đang kìm hãm và kéo lùi đà tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, xung đột Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026 - 2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn 1 năm.

Xung đột tác động đến các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương thông qua giá năng lượng tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và thương mại, cũng như điều kiện tài chính bị thắt chặt. Du lịch và kiều hối cũng có thể bị ảnh hưởng.

Xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung dầu của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ảnh: L.T

Báo cáo tóm tắt của ADB đưa ra ba kịch bản rủi ro, cho thấy tác động đối với các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thời gian gián đoạn. Trong trường hợp xung đột diễn ra trong thời gian ngắn, áp lực giá năng lượng sẽ giảm tương đối nhanh. Ngược lại, nếu gián đoạn kéo dài, tác động đến tăng trưởng và lạm phát sẽ lớn hơn và dai dẳng hơn.

Kịch bản 1: Nếu gián đoạn kéo dài đến cuối tháng 6-2026, giá dầu tăng tới mức trung bình 105 USD trong quý 2 trước khi quay về mức trước xung đột vào quý 3-2026. Giá khí đốt tăng trong quý 2, GDP giảm 0,3 điểm phần trăm và lạm phát tăng 0,6 điểm phần trăm.

Kịch bản 2: Gián đoạn kéo dài đến cuối tháng 9-2026, giá dầu tăng lên tới 130 USD trong quý 2 và 120 USD trong quý 3-2026 trước khi quay về mức trước xung đột vào quý 4-2026. Giá khí đốt tăng mạnh hơn so với kịch bản 1, tương ứng với mức tăng giả định của giá dầu. GDP giảm 0,7 điểm phần trăm và lạm phát tăng 1,2 điểm phần trăm.

Kịch bản 3 (xấu nhất): Gián đoạn nghiêm trọng kéo dài đến cuối tháng 2-2027, giá dầu tăng vọt lên trên 155 USD trong quý 2-2026, giảm chậm dần xuống khoảng 140 USD trong thời gian từ quý 3-2026 đến quý 1-2027, sau đó quay về mức trước xung đột. Giá khí đốt tăng mạnh hơn. GDP giảm 1,3 điểm phần trăm và lạm phát tăng 3,2 điểm phần trăm.

Những tác động tiêu cực tới tăng trưởng sẽ nghiêm trọng nhất đối với các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, trong khi lạm phát tăng cao nhất tại các nền kinh tế Nam Á. Các kịch bản này phản ánh mức độ bất định cao về diễn biến của xung đột và các gián đoạn liên quan, do đó cần được xem xét một cách thận trọng. Bên cạnh giá năng lượng tăng cao, các kịch bản cũng tính đến sự gián đoạn rộng hơn của chuỗi cung ứng và việc thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu.

Từ những kịch bản trên, ADB đưa ra các khuyến nghị về chính sách như nên tập trung vào ổn định thay vì kìm hãm tín hiệu giá.

Chính sách tập trung vào hỗ trợ tài khóa, khi cần thiết cần được thiết kế có trọng tâm và có thời hạn. Ưu tiên nên dành cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và các ngành chịu tác động nặng nề nhất.

Các ngân hàng trung ương cần tập trung vào việc hạn chế biến động thị trường quá mức, trong khi theo dõi chặt chẽ kỳ vọng lạm phát. Ưu tiên cung cấp hỗ trợ thanh khoản có trọng tâm nhằm duy trì hoạt động thị trường một cách trật tự. Đồng thời, chính phủ các nước cần kiểm soát nhu cầu năng lượng...

LƯU THỦY