Xuyên đêm truy bắt nghi phạm hiếp dâm cô họ sinh năm 2008

Tối 15-8, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 15-8, Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) tiếp nhận một công dân đưa cô gái trẻ đến trình báo trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, trên cổ và cánh tay có nhiều dấu vết bầm tím, trầy xước, quần áo xộc xệch, lấm bẩn...

Những vết bầm tím trên cơ thể Tòng T.C. (sinh năm 2008)

Sau khi được cán bộ trực ban động viên thì cô gái này đã trấn tĩnh, trình bày tên là Tòng T.C., sinh năm 2008, hộ khẩu tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.

Cô gái tố giác, vào khoảng 23 giờ ngày 14-8, C. cùng một số người bạn đi ăn đêm tại thị trấn Tân Uyên. Sau khi ăn xong thì Tòng Văn Cường (sinh năm 2004, là cháu họ xa ở cùng bản) nhờ C. cho đi cùng xe về nhà. Trên đường về qua khu vực nghĩa trang, lợi dụng đêm khuya vắng, không có người qua lại, Cường đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế, ép C. vào bãi đất trống giở trò đồi bại, xâm hại tình dục mặc dù bị C. chống cự.

Sau khi Cường thực hiện xong hành vi giao cấu, lợi dụng đối tượng sơ hở, C. đã bỏ chạy về nhà rồi được người thân đưa đến công an trình báo. Theo Công an huyện Tân Uyên, đến thời điểm hiện tại, C. chưa đủ 16 tuổi.

Với quyết tâm không để đối tượng lẩn trốn hoặc xóa dấu vết nhằm chối tội, các trinh sát đã xuyên đêm truy tìm Tòng Văn Cường. Đến 6 giờ 30 phút ngày 15-8, tổ trinh sát hình sự đã bắt được Cường khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở bản Nà Ban, xã Thân Thuộc.

Đối tượng Tòng Văn Cường (sinh năm 2004) bị cơ quan chức năng bắt giữ

Cường khai nhận bản thân gọi nạn nhân là cô họ. Đêm 14-8, do trong người có hơi men, thấy nạn nhân mặc quần áo mỏng manh, gợi cảm nên Cường nảy sinh ý định xâm hại tình dục cô họ. Đi qua khu vực nghĩa trang vắng người, Cường yêu cầu C. dừng xe, kéo vào chỗ khuất để xâm hại tình dục.

Tòng Văn Cường tại cơ quan điều tra ngày 15-8. Ảnh do Công an tỉnh Lai Châu cung cấp

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tòng Văn Cường về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

VĂN PHÚC