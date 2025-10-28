Xuyên đêm ứng cứu bệnh nhân và người dân

Quân đội, công an và các tình nguyện viên Đội 0 đồng SOS 75 Huế xuyên đêm lao vào dòng lũ dữ, khẩn cấp di dời các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và người dân ở TP Huế đến nơi an toàn.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội và công an chia nhau đến từng khoa, phòng bị ngập lụt phối hợp với lực lượng y, bác sĩ di chuyển bệnh nhân đang điều trị lên khu vực cao; đồng thời, đưa toàn bộ các trang thiết bị, hệ thống máy móc chuyên dụng lên vị trí an toàn.

Quân đội hỗ trợ đưa các bệnh nhân cùng trang thiết bị máy móc từ các khoa phòng ngập lụt lên khu vực an toàn

Bệnh nhân C.M.H, quê Quảng Trị đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Chúng tôi đang hoang mang vì lũ sông Hương dâng mỗi lúc một cao, tràn cả vào bệnh viện, bủa vây các phòng ở Khoa chấn thương chỉnh hình thì các chú bộ đội đến. Mỗi chú bộ đội một việc, người thu dọn dây truyền dịch, người nâng đỡ bệnh nhân để đồng đội cõng, di chuyển lên tầng cao tránh lũ. Các chú tận tình động viên từng người bệnh, rồi lại miệt mài làm việc cứ như người thân trong nhà từng gia đình các bệnh nhân… Thật là trong hoạn nạn mới thấu hiểu tình quân dân”.

Đến hơn 23 giờ ngày 27-10, toàn bộ bệnh nhân và hệ thống trang thiết bị máy móc của Bệnh viện Trung ương Huế đã được di chuyển lên cao an toàn.

ThS. BS CKII Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chiều 27-10, lũ sông Hương đã tràn vào nhiều khoa phòng của bệnh viện. Toàn bộ cán bộ, nhân viên phải nỗ lực di chuyển bệnh nhân lên cao.

"Khi tình hình phức tạp hơn, lực lượng công an, quân đội lập tức có mặt hỗ trợ. Ai cũng nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh", Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nói.

Trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với lũ dữ, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, đề nghị các y bác sĩ thường xuyên túc trực, nhanh chóng di chuyển các trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách lên chỗ cao hơn, hạn chế đi lại trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo an toàn. Đề nghị phía bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống camera để giám sát khi có sự cố xảy ra, nhằm kịp thời xử lý.

Lao vào lũ dữ cứu người

Đêm qua, người dân TP Huế thức trắng. Mưa lũ dâng cao, nhiều khu vực ngập sâu, giao thông tê liệt. Công tác ứng phó khẩn cấp được khẩn trương triển khai.

Tại các tuyến đường ở trung tâm TP Huế nước lũ chảy xiết, lực lượng công an đã sử dụng dây thừng làm điểm tựa, cùng nhau lao vào những điểm ngập sâu giữa đêm đen hỗ trợ, di dời hàng trăm người dân mắc kẹt tại các vùng nước sâu đến nơi an toàn.

Trong đó, tại khu vực Bắc cầu Trường Tiền, lực lượng CSGT Công an TP Huế phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự TP Huế kịp thời di chuyển gần 40 bệnh nhân và người già ngập lụt tại Bệnh viện phục hồi chức năng đường Tô Hiến Thành và các vùng ngập lụt ở phường Phú Xuân đến vùng cao.

Công an và quân đội xuyên đêm ứng cứu di chuyển người dân mắc kẹt ở vùng thấp trũng TP Huế lên cao

Cả TP Huế gần như chìm trong "biển nước" lũ mênh mông. Đèn đường yếu ớt phản chiếu lên mặt nước đục ngầu. Từng chiếc xe cứu hộ liên tục hú còi di chuyển qua các phố ngập sâu. Tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế túc trực liên tục, theo dõi mực nước hồ chứa, sông suối để kịp thời đưa ra phương án ứng phó.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lựu, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cho biết, trong đêm 27-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế tiếp tục điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, lực lượng dân quân của các xã, phường, cùng nhiều phương tiện ô tô, ca nô, thuyền về các địa bàn thấp trũng, vùng ngập sâu chia cắt để di dời người dân bị ảnh hưởng đến các vị trí tránh trú, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cùng với quân đội và công an, các tình nguyện viên Đội 0 đồng SOS 75 Huế cũng xuyên đêm tục trực ứng cứu người dân mắc kẹt trong lũ dữ. Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế cho biết, nhiều ngày trước, đội đã lên kế hoạch, chuẩn bị ca nô, xe cứu thương, các phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ người dân trong vùng. Tuy nhiên, lũ lên nhanh trên diện rộng nên công tác cứu hộ của đội trở nên quá tải khi liên tiếp nhận được cuộc gọi, dòng tin nhắn yêu cầu hỗ trợ.

"Việc di chuyển trong điều kiện ngập sâu, nước lũ chảy xiết rất nguy hiểm, trong khi đường chia cắt khiến việc tiếp cận các điểm ngập sâu rất chậm. Dù khó khăn, đội cứu hộ vẫn cố gắng không ngừng nghỉ vì ở đó bà con vẫn đang cần mình", anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng cho biết.

Công an và quân đội xuyên đêm ứng cứu, đưa bệnh nhân và người dân đi tránh lũ

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đêm 27-10, toàn TP Huế có 32 xã, phường ngập sâu từ 1-2m. Nhiều đoạn Quốc lộ 1 ngập, nước tràn qua khu đô thị. Tình trạng sạt lở tuyến đường giao thông diễn biến phức tạp. Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục, khẩn trương triển khai hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn theo phương án đã phê duyệt, ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật. Bên cạnh đó, tổ chức rà soát việc dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu, nhất là tại khu vực thường xuyên xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc dự trữ tại chỗ để phòng tránh mưa lũ kéo dài.

VĂN THẮNG - QUANG ĐẠO