Lũ trên sông Hương đạt đỉnh, đang rút chậm

Sáng 28-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết: Mực nước lũ trên sông Hương (TP Huế) đã đạt đỉnh và đang rút dần. Đỉnh lũ ghi nhận tại trạm Kim Long lúc 20 giờ ngày 27-10 là 5,05m, vượt báo động 3 là 1,55m.

Lũ vây Bệnh viện Trung ương Huế

Theo ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm, hiện lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) vẫn đang dao động quanh mức đỉnh; trong khi lũ trên sông Bồ (TP Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) có xu hướng giảm.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa sẽ đạt đỉnh, vượt báo động 3 là 1,2m, sau đó giảm dần. Trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu, mực nước đạt đỉnh 5,3m, vượt báo động 3 là 1,3m, tiếp tục dao động ở mức cao. Trên sông Hương tại trạm Kim Long, lũ giảm chậm nhưng vẫn trên báo động 3 là 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới báo động 3 là 0,2m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục giảm: sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới báo động 3 là 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long còn ở mức báo động 3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa xuống dưới báo động 3 là 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu còn trên báo động 3 là 0,6m. Lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc vẫn dao động trên mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo: tiếp tục có nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế và TP Đà Nẵng; ngập lụt cục bộ tại Quảng Ngãi. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

PHÚC HẬU