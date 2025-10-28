Miền Trung tiếp tục mưa lớn đến ít nhất ngày 30-10

Sáng 28-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn tại khu vực Trung bộ dự báo còn kéo dài đến ít nhất ngày 30-10, với nhiều nơi tiếp tục ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Mưa lũ đánh sập đường dẫn vào một mố cầu ở Huế. Nguồn ảnh: BÁO SGGP ONLINE

Theo số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 27-10 đến 7 giờ sáng 28-10, lượng mưa đo được tại trạm Bạch Mã (TP Huế) lên tới 365mm, trạm Bà Nà (TP Đà Nẵng) 297mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 188mm và Diêm Tiêu (Gia Lai) 162mm. Nhiều khu vực ở Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xảy ra mưa to đến rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cũng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to cục bộ.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết, từ ngày 28 đến hết đêm 29-10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi vượt 500mm. Riêng TP Huế và TP Đà Nẵng dự báo lượng mưa từ 200-400mm, nơi cao nhất trên 600mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 300mm.

Khối lượng mây dông, mưa ẩm rất lớn đang tập trung ở Trung Trung bộ. Ảnh radar thời tiết cập nhật vào 10 giờ ngày 28-10. Nguồn: TTDBKTTVQG

Cũng trong ngày và đêm 28-10, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo đến ngày 30-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi vẫn duy trì mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Giải thích nguyên nhân đợt mưa lũ diện rộng lần này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân chính là sự kết hợp giữa không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên, cùng với trường gió Đông ẩm hoạt động mạnh ở độ cao từ 1.500-5.000m. Đây là tổ hợp hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn kéo dài tại Trung bộ.

PHÚC HẬU