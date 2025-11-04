Mưa lũ khiến hàng ngàn mét khối đất đá, cây cối từ trên các quả đồi đổ xuống mặt đường, vùi lấp làn xe, xê dịch dải phân cách khiến đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên ùn ứ, nhiều thời điểm bị tê liệt cục bộ.

Dự án đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế với TP Đà Nẵng) được khởi công cuối năm 2013. Đến tháng 4-2022, giai đoạn 1 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66km, rộng 12m.

>>> Video: Ngổn ngang đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên sau lũ dữ

Tại Km14 bị thiệt hại nặng nhất trong các đợt mưa lũ vừa qua trên đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên. Ít nhất có khoảng 5.000 m3 bùn đất tràn phủ mặt đường, 1.000 - 1.500 m3 đất đá bị bồi lấp và hơn 1.000 m3 taluy âm bị xói lở.

Địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi do mưa lớn kéo dài khiến công tác khắc phục các sự cố trên đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn hiện hữu.

Đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị thiệt hại nặng trong lũ chồng lũ cuối tháng 10 vừa qua

Một số vị trí khác như Km11 (dưới Tỉnh lộ 14) và Km13+400 (nút giao Khe Tre) nối vào đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên xuất hiện tình trạng sạt trượt, đe dọa an toàn phương tiện và thiết bị thi công.

Riêng khu vực Km12+600 (dưới cầu H6), khoảng 15.000 m3 đất đá bị sạt xuống nhưng đơn vị thi công vẫn chưa thể xử lý. Tuy nhiên, các điểm này chủ yếu ảnh hưởng đến Tỉnh lộ 14, 14B và đường nhánh từ cao tốc xuống, không gây gián đoạn giao thông trên tuyến chính.

Sau cuộc thị sát của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về công tác khắc phục sự cố sạt lở trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên hôm 31-10, đoàn công tác của các bộ, ngành, chuyên gia đã tiến hành kiểm tra thực địa khu vực vết nứt mặt đường, dài khoảng 80m, rộng từ 5-10m tại km50+700, km50+800.

Các đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục nhưng đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn ngổn ngang sau mưa lũ

Ông Bùi Tuấn Hùng, Phó Phòng Quản lý dự án 5 (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên) cho biết, sau nhiều nỗ lực của đơn vị thi công và lực lượng chức năng, các đoạn bị chia cắt cơ bản đã được thông tuyến, xe cộ lưu thông bình thường.

Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49A và đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn TP Huế đã khơi thông hoàn toàn. Một số tuyến đường khác vẫn còn ngập, tắc nghẽn, lực lượng chức năng đang phối hợp khắc phục.

VĂN THẮNG - NAM SƠN