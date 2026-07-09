Xúc động lá thư gửi các y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm

Các y bác sĩ đang công tác tại Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm (TPHCM) vừa nhận được một món quà đặc biệt. Đó là lá thư cảm ơn từ gia đình của một thai phụ vừa qua cơn nguy kịch.

"Gia đình tôi rất cảm kích nên viết thư này cảm ơn bác sĩ mổ cho vợ tôi là Phạm Hải Việt Tỷ, cùng các y bác sĩ khoa Ngoại, khoa Sản, các cô y tá hộ lý cùng toàn thể cán bộ của Trung tâm Y tế. Gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Cảm ơn Trung tâm Y tế rất nhiều!”. Trong ngày vợ được xuất viện, anh Đặng Bá Tuấn (ấp Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc) ngồi nắn nót viết những dòng mộc mạc gửi đến tập thể y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Trước đó, ngày 30-6, vợ anh là chị Lê Thị Hiền (36 tuổi) bất ngờ đau bụng dữ dội và được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm. Thời điểm nhập viện, thai phụ đang mang thai lần đầu được 8 tuần 6 ngày, trong tình trạng đau dữ dội vùng bẹn trái, khối phồng vùng bẹn không tự xẹp, đau tăng liên tục kèm buồn nôn và nôn nhiều.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị thoát vị bẹn trái biến chứng nghẹt trên nền thai kỳ sớm. Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, nếu chậm trễ có thể dẫn đến hoại tử ruột, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng người mẹ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khoảng 10 cm ruột non nằm trong túi thoát vị bị nghẹt và có dấu hiệu thiếu máu nuôi. Ê-kíp đã xử trí đúng kỹ thuật, theo dõi khả năng hồi phục của đoạn ruột và bảo tồn thành công, tránh phải cắt bỏ ruột.

Bức thư gửi cảm ơn các y bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế Khu vực Hồ Tràm.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát bởi các bác sĩ Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Khoa Phụ sản. Diễn biến hậu phẫu thuận lợi, vết mổ lành tốt, thai nhi phát triển ổn định qua các lần thăm khám. Sau 8 ngày điều trị, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

“Trong hơn 1 tuần được điều trị, gia đình tôi được các y bác sĩ, các cô y tá hộ lý hỗ trợ rất nhiệt tình, các anh chị, cô chú ở đây đều vui vẻ, xử lý nhanh, kịp thời”, anh Tuấn xúc động kể.

Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật là bác sĩ Phạm Hải Việt Tỷ, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, một trong những bác sĩ thuộc đợt luân phiên đầu tiên đến công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Sau khi hoàn thành thời gian luân phiên một tháng, dù vợ đang mang thai tháng thứ hai và con gái chỉ mới 1 tuổi, bác sĩ Phạm Hải Việt Tỷ vẫn nhận được sự động viên, ủng hộ của gia đình để tình nguyện ở lại tiếp tục chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ địa phương. Với anh và các đồng nghiệp, những ca bệnh được cứu chữa thành công cùng những lá thư, lời cảm ơn chân thành của người bệnh chính là sự ghi nhận ý nghĩa nhất.

Chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện tuyến cuối về hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm được Sở Y tế TPHCM triển khai từ ngày 1-6-2026. Thông qua hoạt động hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, trung tâm từng bước nâng cao năng lực điều trị, giúp xử trí nhiều trường hợp bệnh phức tạp ngay tại địa phương, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu mà không phải chuyển lên tuyến trên.

KHÁNH CHI