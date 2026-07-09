Hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân hiện đại, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm

Chiều 9-7, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì giao ban với các sở - ngành, phường, xã, đặc khu về triển khai Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

29 phường, xã, đặc khu có tỷ lệ khám dưới 1%

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, tính đến 9-7, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho 408.473 lượt người (342.919 lượt khám sức khỏe định kỳ và 65.654 lượt khám sàng lọc). Một số địa phương có tiến độ nổi bật như đặc khu Côn Đảo đạt 35,7%; xã An Nhơn Tây đạt 26,9%; xã Thạnh An đạt 18,4%; xã Bắc Tân Uyên đạt 15,6%; xã Vĩnh Lộc đạt 14,1%.

Trong 168 phường, xã, đặc khu mới có 5 địa phương đạt từ 10% trở lên; 21 địa phương đạt từ 5% đến dưới 10%; 58 địa phương đạt từ 2% đến dưới 5%; 55 địa phương đạt từ 1% đến dưới 2%.

Đáng chú ý, còn 29 phường, xã, đặc khu, có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 1%, gồm: phường Thông Tây Hội, phường Nhiêu Lộc, phường Thới Hòa đạt 0,9%; phường Tân Thành, phường Vườn Lài, xã Châu Pha, phường Cầu Ông Lãnh, phường Phú Mỹ, xã Thanh An, phường Bến Thành đạt 0,8%; xã Trừ Văn Thố, phường Bình Hòa đạt 0,7%; phường Tân Hiệp, phường Thuận Giao đạt 0,6%; xã Bàu Bàng, phường Lái Thiêu, phường An Phú, xã Bình Giã đạt 0,5%; xã Hòa Hội, xã Phước Hòa, xã Ngãi Giao, xã Long Hòa đạt 0,4%; xã Bàu Lâm, xã Phú Giáo, phường Sài Gòn, xã An Long, phường Bàn Cờ đạt 0,3%; xã Xuyên Mộc đạt 0,2%; thấp nhất là xã Bình Châu mới đạt 0,1%.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, ngành y tế hướng dẫn triển khai khám sức khỏe phi địa giới hành chính tại bệnh viện theo hai hình thức. Thứ nhất, người dân có nhu cầu có thể tự đến bệnh viện, đăng ký tại khu hoặc phòng khám sức khỏe, được khám theo Thông tư của Bộ Y tế, sau đó dữ liệu được nhập lên nền tảng và cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Thứ hai, đối với người bệnh mạn tính ổn định đang tái khám định kỳ tại bệnh viện, cơ sở y tế sẽ nhận diện, tư vấn, lồng ghép khám sức khỏe ngay trong lượt tái khám, đồng thời cập nhật dữ liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Thời gian tới, Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động tổng lực hệ thống y tế, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ; đồng thời bảo đảm cơ chế thanh quyết toán rõ ràng, cụ thể. Công tác triển khai quan tâm đầy đủ các nhóm đối tượng, gồm người cao tuổi, học sinh - sinh viên, người lao động, lao động phi chính thức, trẻ không đi học và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

“Mục tiêu cao nhất là không chỉ tăng số lượt khám, mà thông qua khám sức khỏe định kỳ, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe đầy đủ, liên thông, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Đây là nền tảng quan trọng để TPHCM chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp kịp thời và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng thông tin.

Đại diện phường Bàn Cờ phát biểu trực tuyến tại cuộc họp (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh sau hơn một tháng triển khai kể từ cuộc giao ban ngày 9-6, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn thành phố đã được các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện. Đây không còn là chủ trương mà đã trở thành nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu bắt buộc nhằm hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, qua theo dõi, nhiều địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động xây dựng kế hoạch, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các bệnh viện để tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương triển khai chậm, thiếu quyết liệt; sau hơn một tháng vẫn loay hoay trong khâu xây dựng kế hoạch hoặc chưa tổ chức thực hiện hiệu quả. Một số đơn vị chưa hoàn tất dự toán kinh phí, chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

"Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của thành phố. Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, TPHCM phải đi đầu trong việc xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân. Việc chăm sóc sức khỏe người dân không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu Sở Y tế, cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, thường xuyên rà soát tình hình triển khai, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những vấn đề liên quan đến dữ liệu công dân, tài khoản định danh điện tử, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh phải được chủ động phối hợp với Công an thành phố và các địa phương để xử lý, không để người dân gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe.

Sở Y tế TPHCM cần đẩy mạnh việc kết nối, tích hợp dữ liệu khám sức khỏe từ các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập và các đơn vị đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương; rà soát, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở; hoàn thiện quy trình cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu được cập nhật nhanh chóng, chính xác và an toàn. Đặc biệt, phải bảo đảm tuyệt đối việc bảo mật thông tin sức khỏe cá nhân của người dân.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu lãnh đạo địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn chuyên môn, tài chính để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ dân phố, khu phố trong việc tiếp cận, vận động người dân. "Cần đặc biệt, quan tâm các nhóm yếu thế, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc hạn chế khả năng đi lại; nghiên cứu tổ chức các hình thức khám tại nhà hoặc hỗ trợ phù hợp để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc triển khai khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; phân định rõ trách nhiệm, đối tượng quản lý và phương thức phối hợp thực hiện. Đồng thời, Công đoàn thành phố và các đơn vị liên quan cần tăng cường vận động doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đồng thời phối hợp cung cấp dữ liệu để ngành y tế kết nối, đồng bộ vào hệ thống dữ liệu sức khỏe chung của thành phố.

"Các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của chương trình trong thời gian tới. Mục tiêu không chỉ là đạt tỷ lệ khám sức khỏe theo kế hoạch, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân hiện đại, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách bền vững”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính yêu cầu, các địa phương chủ động cân đối trong phạm vi ngân sách được giao để tổ chức thực hiện trước, bảo đảm không làm chậm tiến độ chung của thành phố. Trong trường hợp nguồn kinh phí còn khó khăn, các đơn vị có thể rà soát, sử dụng nguồn dự phòng hoặc các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định để kịp thời triển khai nhiệm vụ.

THÀNH AN