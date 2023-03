Yêu thương, nâng bước trẻ mồ côi

Ngoài được khám tổng quát, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, kiểm tra mắt, khám cơ xương khớp và đánh giá sức khỏe tâm lý, những trẻ bị phát hiện bệnh còn được hẹn tái khám và điều trị miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Hỗ trợ kịp thời

Có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố từ rất sớm, em Nguyễn Ngọc Nhi (7 tuổi) ngồi dựa vào vai ba. Anh Nguyễn Ngọc Đặng (quê Vĩnh Long, làm nghề cửa sắt tại một xưởng ở quận Bình Tân) đưa bàn tay thô ráp vuốt lại mái tóc cho con gái. Anh Đặng tâm sự, từ ngày mẹ mất do dịch Covid-19 gần 2 năm trước, Nhi ít nói cười và sống gần như khép kín.

Ngoài giờ đến lớp, về nhà trọ Nhi thường ôm chú gấu bông được mẹ mua cho lúc còn sống. Thương con, nhưng còn phải vật lộn mưu sinh, tự nhủ chắc một thời gian con sẽ ổn, anh Đặng không đưa con đi thăm khám. Hơn một tuần trước, có nhóm bạn trẻ đến khu nhà trọ nơi anh Đặng ở và hướng dẫn anh đưa bé Nhi đến khám tại chương trình.

Ngồi gần đấy, chị Trần Ngọc Mai liên tục động viên 2 đứa cháu 4 và 6 tuổi. Chị Mai cho biết, mẹ của Thanh Nhật và Thanh An mất cách đây 2 năm, còn ba đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương nên phải gửi 2 cháu ở nhà, nhờ chị Mai chăm sóc. Dù đang có 2 con, cuộc sống cũng vất vả nhưng thương cháu, thương anh trai, chị Mai nhận chăm sóc Nhật, An và xem như con ruột.

“Mấy hôm nay bé Nhật ho, sổ mũi, còn bé An chắc mắt có vấn đề vì tôi thấy cháu hay nheo mắt khi nhìn. Tôi bận bịu việc nhà, chưa kịp đưa cháu đi khám, nay được thăm khám miễn phí thế này, gia đình đỡ được một phần chi phí”, chị Mai bày tỏ.

Nhi, Nhật, An là 3 trong gần 1.000 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 ở quận Bình Tân (TPHCM) vừa được thăm khám. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Yêu thương nâng bước do Thành đoàn TPHCM và VinaCapital Foundation VCF phối hợp thực hiện nhằm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ giáo dục miễn phí cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TPHCM. Điều ý nghĩa còn nằm ở việc chương trình đã kịp thời giúp trẻ tiếp cận dịch vụ y tế để tầm soát bệnh, có hướng điều trị trong hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trong 2 ngày, trẻ được y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khám tổng quát, tai mũi họng, răng hàm mặt, kiểm tra mắt, khám cơ xương khớp và đánh giá sức khỏe tâm lý. Qua đó, nhiều trẻ được kịp thời phát hiện bệnh, được hẹn tái khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Chi phí điều trị và đi lại được hỗ trợ bởi chương trình Yêu thương nâng bước.

Chăm sóc y tế dài hạn cho trẻ

Từ tháng 11-2021, Thành đoàn TPHCM và VCF đã triển khai chương trình Yêu thương nâng bước nhằm hỗ trợ, bảo vệ và tiếp sức cho 2.345 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại TPHCM cho đến khi trưởng thành. Từng trẻ được đánh giá riêng một cách khoa học, từ đó lập ra các giải pháp khắc phục ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đảm bảo sức khỏe, sự trưởng thành của các em trong tương lai.

Đại diện Thành đoàn TPHCM cho biết, trong năm 2022, chương trình đã tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 2.100 trẻ. Kết quả cho thấy rất nhiều trẻ em đang gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như: tâm lý, mắt, dinh dưỡng thiếu hợp lý, các vấn đề về răng miệng. Những trẻ này cũng được chương trình hỗ trợ điều trị lâu dài để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần.

Dự kiến chương trình Yêu thương nâng bước được chia thành 3 giai đoạn với sự hỗ trợ đầy đủ cho các em theo từng khoảng thời gian. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 1.924 khảo sát chi tiết để đánh giá từng em nhỏ. Giai đoạn 2 là hỗ trợ điều trị y tế (được triển khai trong năm 2022). Giai đoạn 3 sẽ tập trung chăm sóc dài hạn bằng các dịch vụ y tế và giáo dục cho tới khi các em trưởng thành.

Theo Bí thư Quận đoàn Bình Tân Nguyễn Lê Trung Hiếu, chương trình hỗ trợ thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh trên địa bàn quận thời gian qua xuất phát từ những trái tim nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị, nhà hảo tâm. Sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị là nguồn động lực to lớn giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.