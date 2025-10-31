112 dự án vào bán kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực nông nghiệp

Các ý tưởng xuất sắc sẽ được ươm tạo tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM và được giới thiệu tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố và Trung ương.

Đại diện các nhóm trình bày dự án, ý tưởng tại cuộc thi. Ảnh: QUANG HUY

Trong hai ngày 30 và 31-10, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025” với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững”.

Phát biểu tại vòng bán kết, Phó Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Nguyễn Duy Sơn, cho biết, sau gần 4 tháng phát động cuộc thi trên toàn quốc, Ban tổ chức đã nhận được 220 dự án của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia, trong đó bảng A dành cho đối tượng sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước với 85 dự án. Bảng B dành cho các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã với 135 dự án.

Sau vòng sơ tuyển, 112 dự án đã chính thức bước vào vòng bán kết diễn ra trong 4 ngày (ngày 30, 31-10 thi trực tiếp tại TPHCM và ngày 1, 2-11 thi trực tuyến cho các dự án thuộc các vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long).

Tại đây, các đội sẽ trình bày dự án, ý tưởng của mình tập trung vào các lĩnh vực gồm: công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số, ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ vật liệu mới, giải pháp tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn và thân thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Sơn cho biết, từ 112 dự án tham gia, Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá theo các tiêu chí: tính cần thiết của sản phẩm với thị trường, lợi thế cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và tác động xã hội. Đây là những yếu tố then chốt để xác định dự án khởi nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp dẫn dắt thị trường trong tương lai.

Ông nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là cơ hội để các nhóm khởi nghiệp được đào tạo, cố vấn và hoàn thiện mô hình kinh doanh, mà còn là nền tảng kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Các ý tưởng xuất sắc sẽ được ươm tạo tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM và giới thiệu tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố và Trung ương.

QUANG HUY