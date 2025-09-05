Theo đó, tính đến ngày 15-8, ngành ngân hàng có hơn 124 triệu tài khoản ngân hàng được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học, đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số; đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ, đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số.

Kết quả này mang lại hiệu quả rõ rệt: số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan gian lận giảm 52% so với trước.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) cũng phối hợp Bộ Công an hoàn tất 6 đợt làm sạch dữ liệu với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ.

Bên cạnh đó, hầu hết các ngân hàng và tổ chức trung gian đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tại quầy, trên ứng dụng ngân hàng số và đang mở rộng tích hợp VNeID.

Trong 7 tháng của năm 2025, giao dịch không dùng tiền mặt tăng hơn 44% về số lượng và 25% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giao dịch qua QR Code tăng tới gần 160% về giá trị. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm gần 16% về số lượng, cho thấy xu hướng rút tiền mặt ngày càng nhường chỗ cho thanh toán điện tử.

Vừa qua, để phục vụ chi trả quà tặng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, NHNN chỉ đạo 28 ngân hàng và 4 đơn vị trung gian liên kết với VNeID, đảm bảo hệ thống thanh toán vận hành an toàn 24/7.

Trong đó, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng được duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ để đảm bảo việc chi trả kịp thời, liên tục đến người dân.

LƯU THỦY