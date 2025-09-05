Ngăn chặn xây dựng trái phép trên tuyến đường quy hoạch

Ngày 5-9, UBND phường Tân Phước (TPHCM) kiểm tra các công trình xây dựng trái phép trên tuyến đường quy hoạch S (nhánh Tây) để lên kế hoạch cưỡng chế.

Công trình xây dựng trái phép song song với đường điện cao thế trên tuyến đường quy hoạch S (nhánh Tây). Ảnh: QUANG VŨ

Từ đầu năm, tại khu vực này đã xuất hiện 4 hộ dân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, dựng khung thép, quây tôn kiên cố để làm kiốt cho thuê. Một số hộ từng cam kết tự tháo dỡ nhưng đến nay chưa thực hiện.

UBND phường đã thành lập Tổ kiểm tra trật tự đô thị, xây dựng – đất đai – môi trường để phối hợp xử lý. Sau kiểm tra, phường sẽ ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phước Phạm Nghĩa Bình khẳng định sẽ kiểm tra thường xuyên, xử lý đến cùng và giao trách nhiệm giám sát cho ban điều hành khu phố.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ban hành quyết định cưỡng chế. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ