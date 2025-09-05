Từ trong gian khó, thầy và trò vẫn ươm mầm con chữ

Vượt qua những trận bão, lũ tơi bời, nhiều thầy cô giáo ở vùng núi cao của tỉnh Quảng Trị đã cùng phụ huynh, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng bắt tay chuẩn bị tươm tất để những đứa học trò nhỏ đón năm học mới đủ đầy, an toàn. Vậy là, sáng 5-9, gần 400 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH-THCS Hướng Lập (thôn A Xóc, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) nô nức đến trường đón lễ khai giảng năm học mới, trong đó có đến 99% học sinh là đồng bào người Vân Kiều.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) tặng quà cho học sinh nghèo vùng biên trước ngày khai giảng năm học mới 2025-2026

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị là “mẹ nuôi” cháu Mai Thị Như Tuyền và Mai Quốc Tuấn (học sinh tiểu học xã Hướng Phùng) theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đưa các con đi khai giảng

Tặng quà học sinh trường mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) tại khai giảng năm học mới

Buổi khai giảng ấm cúng, vui tươi của những đứa trẻ như xua tan những nhọc nhằn, khó khăn vừa trải qua. Xã Hướng Lập từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5 và 6, nhiều tuyến đường bị chia cắt, khiến việc đến trường của học sinh cũng như hành trình gieo chữ của thầy cô gặp nhiều trở ngại.

Hơn một tuần sau mưa bão, nhiều bản làng miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn còn bị nước lũ cô lập. Nhưng ngay trong khó khăn, các thầy cô giáo cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng đã kiên trì bám bản, dọn dẹp trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng của gần 150 học sinh là người Rục, người Sách, dân tộc Chứt ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Con đường độc đạo nối từ đường Hồ Chí Minh vào bản Yên Hợp, Ón và Mò Ô Ồ Ồ ngập sâu từ 2–3m suốt hai tuần qua. Hàng ngày, chính quyền xã bố trí 2 chiếc đò đưa đón thầy cô vượt lũ, vượt đèo dốc cheo leo... để đến trường.

Bộ đội biên phòng đồn Cà Xèng vượt lũ vào chúc mừng thầy cô giáo và học sinh 3 bản Ón, Mò O ồ ồ, Yên Hợp

Các em học sinh ở đây đa phần thuộc diện gia đình nghèo, sống trong những bản làng giữa thung lũng núi đá, niềm vui của năm học mới đã hiện rõ trong ánh mắt các em khi nhận những món quà giản dị từ thầy cô và Bộ đội Biên phòng. Em Đinh Thị Huyền Như ở bản Ón xúc động nói: “Em cảm thấy rất vui khi được tặng sách vở. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi”.

Học sinh đồng bào Rục ở bản Ón, xã Kim Thành, tỉnh Quảng Trị dự lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng của Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) một chú heo đất được đặt trang trọng tại bục phát biểu, lần lượt giáo viên, phụ huynh, học sinh đóng góp những đồng tiền yêu thương, có người ủng hộ mì tôm, bánh trái... để tạo quỹ, nấu bữa ăn trưa cho học sinh khó khăn, mồ côi của trường.

Trong khuôn khổ khai giảng, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) phát động chương trình gây quỹ nuôi học sinh nghèo, mồ côi. Trong ảnh là giáo viên, học sinh tham gia bỏ heo đất gây quỹ. Ảnh: HPH

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, cho biết: Vài năm gần đây, trường duy trì nấu ăn trưa miễn phí và nuôi dưỡng học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Năm nay, 74 học sinh ở điểm trường Kon Pia sẽ được ăn trưa miễn phí và nuôi dưỡng 30 học sinh mồ côi yên tâm học tập.

Ở cực Nam của Tổ quốc, từ 6 giờ sáng 5-9, nhiều phụ huynh chở con em bằng vỏ lãi, đò dọc đến trường dự khai giảng. Trường Tiểu học 1 Đất Mũi là ngôi trường nằm ở cực Nam Tổ quốc (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), học sinh đến dự khai giảng với tâm trạng háo hức, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi được gặp lại bạn bè, thầy cô. Xã Đất Mũi có 7 điểm trường, với hơn 3.300 học sinh, dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng buổi lễ khai giảng vẫn được tổ chức trang trọng và ấm cúng.

Học sinh Trường Tiểu học 1 - Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) được phụ huynh đưa đến trường bằng vỏ lãi

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự lễ khai giảng tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng trong sáng 5-9, gần 250 học sinh đang theo học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (xã Bình Hưng, TPHCM) nô nức dự lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đoàn đại biểu của TPHCM về tận nơi để hòa vào không khí ngày khai trường đặc biệt cùng học sinh hòa nhập. Cả thầy và trò ở ngôi trường này đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc các em học sinh không may có hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống.

Cùng với hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 546 học sinh cùng với hơn 30 cán bộ, giáo viên Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bước vào ngày lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trong không khí trang trọng và ý nghĩa. Ý nghĩa bởi nơi đâu vừa trải qua những tàn phá của thiên tai. Cơn bão số 5 khiến nhà trường bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Khi ngày khai giảng gần kề, những khó khăn này tưởng chừng có thể làm ảnh hưởng đến ngày khai trường thiêng liêng của thầy cô giáo và học sinh. Nhưng với sự chung tay của các lực lượng chức năng, sau bao nỗ lực, thầy và trò của ngôi trường từng nằm ngay tâm lũ sẵn sàng bước vào năm học mới dù còn không ít khó khăn...

Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Hành trình 80 năm qua của ngành giáo dục như một phép màu, từ bối cảnh đất nước còn chồng chất khó khăn đến những thành tựu to lớn hôm nay, đều được nảy nở từ sự kiên định, quyết tâm, không ngừng vươn lên của cả thầy và trò.

NHÓM PHÓNG VIÊN - Trình bày: HỮU VI