Sạt lở cuốn trôi nhà cửa, đường sá đứt gãy ở xã biên giới của Đà Nẵng

Ngày 5-9, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối 4-9 đến gần nửa đêm đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư thôn Arooi và làm đứt gãy mặt đường bê tông tuyến giao thông ĐH4 thuộc thôn Arâng.

Sạt lở tuyến đường giao thông ĐH4 (đoạn tại thôn Arâng)

Tại thôn Arooi, sạt lở cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình ông Bríu Mê và ông Bríu Mơ; nguy cơ cao ảnh hưởng đến ngôi nhà chính của cả 2 hộ do nền đất yếu, độ dốc lớn.

Sạt lở tại phần đất của hai hộ dân

Đêm và sáng 5-9, UBND xã Hùng Sơn đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản của 2 hộ đến nơi an toàn, đồng thời động viên, cung cấp lương thực tạm thời cho các hộ dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (BĐBP TP Đà Nẵng) giúp gia đình ông Bríu Mơ di dời tài sản đến nơi an toàn

Đồn Biên phòng Ga Ry huy động 20 cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ 2 hộ dân trên địa bàn bị sạt lở

Đối với tuyến ĐH4, mưa lớn khiến phần taluy âm yếu bị sụt lún, làm đứt gãy hoàn toàn mặt đường.

Sự cố khiến nền nhà của 2 hộ phía trên taluy dương bị nứt, có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại và vận động các hộ nguy cơ cao di dời khẩn cấp.

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, đã báo cáo, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện kè kiên cố mái chân taluy âm tại mặt bằng thôn, tránh sạt lở thêm nhằm ổn định đời sống nhân dân lâu dài và đầu tư kè rọ đá dưới chân taluy âm tuyến đường ĐH4, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

XUÂN QUỲNH