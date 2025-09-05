Xã hội

Sạt lở cuốn trôi nhà cửa, đường sá đứt gãy ở xã biên giới của Đà Nẵng

SGGPO

Ngày 5-9, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối 4-9 đến gần nửa đêm đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư thôn Arooi và làm đứt gãy mặt đường bê tông tuyến giao thông ĐH4 thuộc thôn Arâng.

z6980093693781_8dc724345446e775c10ee21c7c843eb3.jpg
Sạt lở tuyến đường giao thông ĐH4 (đoạn tại thôn Arâng)

Tại thôn Arooi, sạt lở cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình ông Bríu Mê và ông Bríu Mơ; nguy cơ cao ảnh hưởng đến ngôi nhà chính của cả 2 hộ do nền đất yếu, độ dốc lớn.

z6980093911488_c84ed490ca3990b1e1bde8f1c2f80209.jpg
Sạt lở tại phần đất của hai hộ dân

Đêm và sáng 5-9, UBND xã Hùng Sơn đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản của 2 hộ đến nơi an toàn, đồng thời động viên, cung cấp lương thực tạm thời cho các hộ dân.

z6980049127433_7211ae7c74df9ec0e21124a69b58d11a.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (BĐBP TP Đà Nẵng) giúp gia đình ông Bríu Mơ di dời tài sản đến nơi an toàn
z6980048870168_53a758e5eb5f8f3089548b7475cfb373.jpg
Đồn Biên phòng Ga Ry huy động 20 cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ 2 hộ dân trên địa bàn bị sạt lở

Đối với tuyến ĐH4, mưa lớn khiến phần taluy âm yếu bị sụt lún, làm đứt gãy hoàn toàn mặt đường.

Sự cố khiến nền nhà của 2 hộ phía trên taluy dương bị nứt, có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại và vận động các hộ nguy cơ cao di dời khẩn cấp.

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, đã báo cáo, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện kè kiên cố mái chân taluy âm tại mặt bằng thôn, tránh sạt lở thêm nhằm ổn định đời sống nhân dân lâu dài và đầu tư kè rọ đá dưới chân taluy âm tuyến đường ĐH4, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

Tin liên quan
XUÂN QUỲNH

Từ khóa

UBND xã Hùng Sơn ĐH4 Thôn Arooi Đồn Biên phòng Ga Ry Bể nước Độ dốc di dời tài sản taluy âm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn