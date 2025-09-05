Sạt lở cuốn trôi nhà cửa, đường sá đứt gãy ở xã biên giới của Đà Nẵng

Tại thôn Arooi, sạt lở cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình ông Bríu Mê và ông Bríu Mơ; nguy cơ cao ảnh hưởng đến ngôi nhà chính của cả 2 hộ do nền đất yếu, độ dốc lớn.
Đêm và sáng 5-9, UBND xã Hùng Sơn đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản của 2 hộ đến nơi an toàn, đồng thời động viên, cung cấp lương thực tạm thời cho các hộ dân.
Đối với tuyến ĐH4, mưa lớn khiến phần taluy âm yếu bị sụt lún, làm đứt gãy hoàn toàn mặt đường.
Sự cố khiến nền nhà của 2 hộ phía trên taluy dương bị nứt, có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại và vận động các hộ nguy cơ cao di dời khẩn cấp.
Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, đã báo cáo, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện kè kiên cố mái chân taluy âm tại mặt bằng thôn, tránh sạt lở thêm nhằm ổn định đời sống nhân dân lâu dài và đầu tư kè rọ đá dưới chân taluy âm tuyến đường ĐH4, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.