Những điểm bỏ phiếu đặc biệt

Nhiều khoảng sân quen thuộc của người dân tại TPHCM sẽ trở thành nơi diễn ra hoạt động chính trị quan trọng vào ngày 15-3. Sự chung tay ấy không chỉ góp phần bảo đảm công tác tổ chức bầu cử thuận lợi mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào của người dân trước ngày hội toàn dân.

Nhà dân thành điểm bỏ phiếu

Cơn mưa chiều muộn bất chợt ập xuống, nhưng dòng xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi vẫn tấp nập qua lại. Nổi bật trên tuyến đường là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Chuồng (sinh năm 1952) với băng rôn đỏ giăng trước cổng, dòng chữ vàng nổi bật: “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Khu vực bỏ phiếu số 14”. Hai bên cổng là cờ phướn, băng rôn, pano rực rỡ sắc màu, tạo nên không khí trang trọng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Bên trong căn nhà, vợ chồng ông Chuồng đang cùng nhau khiêng tấm bảng niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri vào khu vực mái che sân nhà để tránh cơn mưa bất chợt. Vào ngày 15-3, khoảng sân rộng trước nhà sẽ trở thành nơi nhộn nhịp cử tri ra vào thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Gia đình ông Chuồng đã cho địa phương mượn diện tích sân nhà để bố trí điểm bỏ phiếu. Từ nhiều ngày nay, ông thường xuyên kiểm tra lại các bảng niêm yết, pano, áp phích, đảm bảo mọi thứ được giữ gìn cẩn thận trước ngày bầu cử. Với diện tích đất khoảng 3.000m2, phần mặt tiền tiếp giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai dài hơn 50m là không gian khá thuận lợi để bố trí điểm bỏ phiếu.

Ngay phía trong cổng, một khu vực sân rộng khoảng 40m2 được dựng rạp để cử tri nghỉ chân và gửi xe. Không chỉ vậy, ông Chuồng còn cho phường mượn thêm một ki-ốt sát bên nhà với diện tích khoảng 25m2 để bố trí buồng bỏ phiếu kín. Từ sân đến khu vực buồng phiếu, mọi thứ đang dần hoàn thiện để sẵn sàng phục vụ cử tri.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chuồng thận trọng giữ gìn bảng niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri. (Ảnh: TÂM TRANG)

Ông Chuồng cho biết, trước đây ông từng làm Trưởng Ban điều hành khu phố, sau đó làm Bí thư Chi bộ khu phố. Năm 2017, ông chính thức nghỉ công tác, dù vậy ông vẫn luôn quan tâm đến các hoạt động tại địa phương. “Gia đình tôi rất vui khi được góp một phần nhỏ cho ngày hội của đất nước”, ông Chuồng chia sẻ.

Chung tay chuẩn bị cho ngày hội

Ở phường An Phú cũng có 11 hộ dân dành khuôn viên nhà để làm điểm bỏ phiếu. Trên tuyến đường 22-12 nhộn nhịp, khoảng sân rộng gần 100m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh được chọn làm điểm bỏ phiếu của khu phố 4. Bà Trinh cũng là Tổ trưởng Tổ bầu cử số 24. Bà đã cùng các thành viên trong gia đình tất bật dọn dẹp sân nhà, kiểm tra hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh để phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Bảng niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri được đặt ở vị trí dễ quan sát ngay tại sân nhà.

Theo bà Trinh, điểm bỏ phiếu tại sân nhà của gia đình bà dự kiến phục vụ khoảng 2.500 cử tri, trong đó phần lớn là công nhân và người lao động tạm trú tại các khu nhà trọ gần đó. Chiều 8-3, với vai trò Tổ trưởng Tổ bầu cử, bà Trinh đã tổ chức họp với 18 thành viên trong tổ để phân công nhiệm vụ cụ thể.

“Chúng tôi cũng chuẩn bị các phương án dự phòng, như cử tri quên địa điểm bỏ phiếu, không nắm rõ ngày bỏ phiếu hoặc phát sinh tình huống về sức khỏe”, bà Trinh cho biết.

Tại phường Phước Thắng, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Tại khu phố 10, một điểm bỏ phiếu được đặt ngay tại sân trước nhà ông Phạm Văn Khỏe. Khu vực này đã được dựng mái che rộng rãi, bố trí đầy đủ bàn phát phiếu, khu vực viết phiếu, thùng phiếu và bàn kiểm tra danh sách cử tri. Nhờ vị trí thuận lợi, địa điểm này được đánh giá là phù hợp để cử tri trong khu phố đến thực hiện quyền bầu cử.

Tổ bầu cử cũng chuẩn bị thêm máy phát điện dự phòng để bảo đảm hoạt động bỏ phiếu không bị gián đoạn. Ông Phạm Văn Khỏe cho biết, đây là lần thứ ba nhà của gia đình ông được chọn làm địa điểm bỏ phiếu. “Những ngày qua, chúng tôi cùng tổ bầu cử dọn dẹp, trang hoàng lại sân nhà để phục vụ bà con đến bỏ phiếu thuận lợi”, ông Khỏe chia sẻ.

* Ông PHAN CÔNG KHANH, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi: Bố trí 36 điểm bỏ phiếu phù hợp đặc điểm dân cư Để tạo thuận lợi cho cử tri trong ngày bầu cử, phường Phú Lợi chủ động bố trí 36 điểm bỏ phiếu phù hợp với đặc điểm dân cư, trong đó có 3 điểm đặt tại nhà dân. Những điểm bỏ phiếu đặc biệt này giúp cử tri, nhất là người dân tại các khu nhà trọ, đi lại thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, địa phương nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ tích cực của người dân trong việc chuẩn bị địa điểm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí khu vực bỏ phiếu, góp phần để ngày bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định. * Ông NGUYỄN VIỆT DŨNG, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng: Tạo thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử Toàn phường có gần 52.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM các cấp. Địa phương đã bố trí 32 điểm bỏ phiếu tại các khu dân cư, trong đó có 29 điểm tại trụ sở cơ quan, trường học, khu phố và 3 điểm tại nhà dân. Dù tổ chức tại nhà dân, các khâu chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định, từ cơ sở vật chất, trang trí đến phân công lực lượng phục vụ, bảo đảm để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, an toàn.

TÂM TRANG - TRÚC GIANG