Biên giới, hải đảo sẵn sàng cho ngày hội non sông

Từ đảo xa, bản làng biên giới đến những khu dân cư vừa hồi sinh sau thiên tai, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra khẩn trương, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Biên giới, hải đảo chuẩn bị chu đáo cho bầu cử

Tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 của TP Huế - nơi từng chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt thiên tai cuối năm 2025, dù mưa hay nắng, “Tiếng loa biên phòng” vang lên đều đặn mỗi ngày, đưa thông tin về cuộc bầu cử đến từng bản làng.

Tuần tra khu vực biên giới Việt Nam - Lào tại TP Huế trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VĂN THẮNG

“Tiếng loa biên phòng” thông tin về cuộc bầu cử đến từng người dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào của TP Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Nội dung tuyên truyền được chuẩn bị bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp bà con dễ hiểu, nắm rõ thời gian, địa điểm và quy định khi tham gia bầu cử

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với chính quyền địa phương và người có uy tín trong cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn bản, trực tiếp đến từng gia đình để giải đáp thắc mắc cho người dân.

Tại thôn bản, các buổi tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng với nhiều hình thức phong phú

Theo ông Nguyễn Văn Thành, thôn Tu Vay (xã A Lưới 3, TP Huế), bộ đội và chính quyền đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền bầu cử là rất tốt. Nhân dân chúng tôi hiểu rõ hơn và sẵn sàng tham gia. Tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên đều xác định không thể vắng mặt trong ngày bầu cử.

Tại xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) có 9 điểm bầu cử, với 7.885 cử tri. Địa phương đã hoàn tất công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng phương án ứng phó thiên tai để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn.

Trước đó, chiều 3-3, lốc xoáy kèm mưa rào và gió giật mạnh quét qua địa bàn trong khoảng 30 phút, làm tốc mái 116 ngôi nhà, gãy đổ nhiều cây xanh và ảnh hưởng hoa màu. Đến ngày 5-3, toàn bộ nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Xã Ba Vì chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử

Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết, trong quá trình hỗ trợ khắc phục nhà ở, địa phương cũng đồng thời gia cố mái nhà để hạn chế thiệt hại nếu tiếp tục xảy ra lốc xoáy; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ, sẵn sàng tham gia bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) hoàn tất những công việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai), chính quyền đã bố trí ba khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa thôn, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền công dân. Không khí chuẩn bị bầu cử ở xã đảo rộn ràng với cờ hoa trang hoàng khắp các tuyến đường.

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, địa phương đã lập và niêm yết danh sách với 1.740 cử tri bầu HĐND tỉnh và 1.624 cử tri bầu HĐND xã. Hiện công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất.

Rộn ràng những khu nhà Chiến dịch Quang Trung

Dọc các khu dân cư ven đầm Thị Nại, thuộc các xã Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Đông và Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Trong những căn nhà mới thuộc Chiến dịch Quang Trung, người dân vùng thiên tai sửa soạn tươm tất, háo hức chờ ngày hội lớn.

Cán bộ, cử tri ở xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) vận hành thử nghiệm công tác bỏ phiếu sớm

Đoàn thanh niên và các lực lượng xung kích ở xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cơ động trước ngày bầu cử

Ở xã Ngô Mây, nơi có 16 căn nhà được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung, chính quyền địa phương còn tổ chức bầu cử thử nghiệm để cử tri làm quen với quy trình bỏ phiếu.

Thăm hỏi, vận động cử tri có nhà trong Chiến dịch Quang Trung trước ngày bầu cử ở xã Ngô Mây. Ảnh: ĐỖ NAM

Cử tri treo ảnh Bác Hồ trong ngôi nhà mới thuộc Chiến dịch Quang Trung ở xã Ngô Mây. Ảnh: ĐỖ NAM

Trong căn nhà mới của mình, ông Lê Mẫn, ở thôn Chánh Định, xúc động nói: “Là người con trên mảnh đất anh hùng, tôi rất tự hào và mong chờ ngày hội. Được cầm lá phiếu trên tay để lựa chọn người lãnh đạo có đức, có tài là niềm vinh dự của mỗi công dân”.

Xử lý môi trường ở các điểm bầu cử tại vùng lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk)

Xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), nơi có 110 căn nhà được xây mới từ Chiến dịch Quang Trung, các tuyến đường, trụ sở và nhà dân đều rợp cờ đỏ sao vàng. Theo ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, từ chiều 12-3 địa phương đã diễn tập, vận hành thử công tác bầu cử để cử tri làm quen quy trình. Hiện công tác chuẩn bị toàn xã đã hoàn tất, người dân háo hức chờ ngày hội lớn của đất nước.

Cán bộ, cử tri ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) vận hành thử nghiệm công tác bầu cử để sẵn sàng bước vào ngày bỏ phiếu chính thức. Ảnh: LỆ ĐÍNH

Từ trung tâm TP Đà Nẵng, vượt gần 94km đường núi qua Bà Nà, Hòa Phú, Sông Vàng…, thôn ATêếp (xã A Vương) – nơi từng chịu sạt lở nặng năm 2025 nay đã hồi sinh với những căn nhà mới từ Chiến dịch Quang Trung. Những ngày nắng, đường bê tông vào thôn khá thuận lợi, nhưng khi mưa lớn, nhiều đoạn taluy vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Thôn ATêếp (xã A Vương) được trang trí cờ đỏ sao vàng, hòa chung không khí vui mừng cùng cả nước

Những ngày này, nhiều mái nhà treo cờ đỏ sao vàng, hòa chung không khí cả nước hướng về ngày bầu cử. Trong căn nhà mới, chị Bling Thị Bưới vẫn nhớ biến cố năm ấy. Gia đình chị vừa thoát nghèo với 2ha quế sắp thu hoạch cùng đàn vật nuôi thì trận sạt lở cuốn trôi tất cả, để lại khoản nợ gần 100 triệu đồng. Nhà mới là động lực để gia đình chị làm lại từ đầu.

Công tác chuẩn bị tại xã A Vương được chuẩn bị kỹ lưỡng

Điểm bỏ phiếu của thôn đặt tại trường mẫu giáo, danh sách hơn 200 cử tri cùng thông tin ứng cử viên đã được niêm yết đầy đủ. Sau khi được bố trí tái định cư và hỗ trợ nhà ở, đời sống người dân nơi đây dần ổn định, bà con yên tâm an cư và đang trong không khí nô nức chuẩn bị đi bầu cử.

Từ đảo xa đến bản làng, từ biên giới đến những khu dân cư vừa hồi sinh sau thiên tai, công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất. Khắp nơi đang hướng về ngày hội lớn của đất nước.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG - NGUYỄN TRANG - NGỌC OAI