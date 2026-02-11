HUTECH 30 năm hướng đến khát vọng hội nhập và phát triển bền vững

Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tròn 30 năm hình thành và phát triển, đánh dấu hành trình khẳng định vị thế của một đại học ứng dụng năng động, hội nhập và hướng đến phát triển bền vững

HUTECH xếp hạng 287 châu Á, hạng 6 tại Việt Nam trong lần đầu tham gia QS Asia University Rankings

Khẳng định tầm vóc và chiến lược hội nhập quốc tế

Sau ba thập niên xây dựng và phát triển, HUTECH trở thành một đại học ứng dụng hiện đại uy tín, đào tạo đa ngành, đa bậc học với hơn 60 ngành trình độ đại học, 16 ngành trình độ Thạc sĩ, 3 ngành trình độ Tiến sĩ, hơn 35.000 sinh viên đang theo học và hơn 100.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Năm 2025 được xem là một năm đặc biệt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế.

Dấu ấn nổi bật nhất là tháng 11-2025, lần đầu tiên góp mặt trong QS Asia University Rankings, HUTECH xếp hạng 287 châu Á và hạng 6 Việt Nam. Đây là sự ghi nhận quốc tế đối với chiến lược phát triển bền bỉ, lấy chất lượng làm nền tảng.

Trước đó vào đầu năm, trường đạt chuẩn đánh giá quốc tế QS Stars 4 sao chu kỳ 2 theo Bộ chuẩn mới QS Stars phiên bản 6.0 với 5/9 tiêu chuẩn đạt 5 sao, tiêu chuẩn Good Governance (Quản trị tốt) đạt 5 sao ngay từ lần đánh giá đầu tiên.

Lan tỏa giá trị của giáo dục toàn diện

Với vai trò của một trung tâm chuyển giao tri thức, chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là thành viên đồng sáng lập Trung tâm Cách HUTECH 30 năm HUTECH xếp hạng 287 châu Á, hạng 6 tại Việt Nam trong lần đầu tham gia QS Asia University Rankings hướng đến khát vọng hội nhập và phát triển bền vững mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TPHCM, HUTECH tiếp tục là điểm hẹn của nhiều sự kiện khoa học quy mô quốc gia và quốc tế. Tiêu biểu là đăng cai tổ chức thành công chuỗi kỳ thi công nghệ quy mô lớn: OLP, OlpAI, Procon, ICPC Asia HCMC 2025 với hơn 1.000 sinh viên; hơn 200 huấn luyện viên; 87 học viện, trường đại học; 250 đội tuyển với 20 đội tuyển quốc tế đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore và Thái Lan... khẳng định năng lực tổ chức, uy tín học thuật và tinh thần hội nhập quốc tế.

Năm 2025 cũng là năm sinh viên HUTECH tỏa sáng mạnh mẽ với nhiều giải thưởng học thuật đa lĩnh vực trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như giải nhất khối Phần mềm nguồn mở OLP’25, giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, giải nhất bảng Emerging Track và các giải Đặc biệt tại HDBank Hackathon, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Nhìn lại năm 2025, HUTECH không chỉ khẳng định vị thế của một đại học ứng dụng năng động, hội nhập, mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc để bước vào mùa xuân mới với khát vọng tiếp tục lan tỏa tri thức, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước.

XUÂN DUNG