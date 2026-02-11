Nestlé Việt Nam: Tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Hơn ba thập niên gắn bó cùng Việt Nam, với cách tiếp cận “Tạo Giá Trị Chung”, Nestlé luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nestlé Việt Nam đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra

Kịp thời có mặt trong các tình huống thiên tai

Mới đây, khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào tại vùng lũ, Nestlé Việt Nam đã đóng góp 1 tỷ đồng, gồm gần 800 triệu đồng tiền mặt do cán bộ nhân viên quyên góp và hơn 28.000 sản phẩm dinh dưỡng. Nguồn hỗ trợ được kỳ vọng góp phần giúp người dân tiếp cận kịp thời các sản phẩm thiết yếu, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Chia sẻ tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, mỗi tấm lòng, sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.

Nhiều năm qua, Nestlé Việt Nam duy trì hợp tác cùng Báo Tuổi Trẻ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chăm lo cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt thông qua các chương trình học bổng, dinh dưỡng và hỗ trợ sinh kế. Đầu năm 2025, Nestlé đã trao 550 triệu đồng hỗ trợ 110 hộ gia đình phụ nữ khó khăn tại Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, từ nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên và công ty. Chương trình còn đồng hành dài hạn trong phát triển sinh kế, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam.

Mở rộng đầu tư - củng cố chuỗi giá trị kinh tế trong nước

Tháng 4-2025, Nestlé công bố tăng vốn hoạt động tại Việt Nam với khoản đầu tư lên gần 1.900 tỷ đồng vào việc mở rộng nhà máy Nestlé Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Đây không chỉ là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất của Tập đoàn Nestlé, mà còn là nơi tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản Việt, đưa hạt cà phê Việt Nam lên bản đồ cà phê thế giới.

Nestlé Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm, một đối tác phát triển, đồng hành cùng sự vươn mình của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Nestlé góp phần lan tỏa thông điệp quan trọng: Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển con người và phát triển cộng đồng - hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, bền vững.

TRÚC QUỲNH