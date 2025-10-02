15 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025

Ngày 2-10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 15 tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 12 cá nhân xuất sắc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cá nhân và tập thể được vinh danh năm nay là các nhà quản lý, nhà khoa học, nông dân, doanh nhân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, an ninh quốc phòng…

Những thành tựu trong nghiên cứu, lao động, sáng tạo của các chị mang lại lợi ích lớn lao cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội và có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025 có số lượng hồ sơ tham gia của các nhà khoa học nữ chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay, với 28%. Kết quả, có 5/12 cá nhân được vinh danh là các nhà khoa học nữ.

Nhà khoa học nữ trẻ nhất được vinh danh là TS Nguyễn Hồ Thùy Linh (Đại học Quốc gia TPHCM), chủ nhân của 20 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh, dược học và phân tích môi trường như hấp phụ khí nhà kính, xử lý kim loại nặng, phân hủy chất ô nhiễm. Trong 5 năm gần đây, chị là tác giả của 65 công bố quốc tế cùng 3 sáng chế hữu ích.

Ở lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, PGS-TS Hồ Thị Thu Hòa (Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM) được ghi nhận đóng góp lớn trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào chiến lược phát triển logistics của Việt Nam đến năm 2045.

Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 3 tập thể xuất sắc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Một gương mặt nổi bật tại lễ trao giải năm nay là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, người đã góp công lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng, từ nghiên cứu đến thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các thiết bị, hệ thống công nghệ cao phục vụ quốc phòng.

Điểm chung kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nữ được vinh danh là đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, giải quyết vấn đề cộng đồng, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của nhà khoa học nữ Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Danh sách 15 tập thể, cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025:

Giải thưởng tập thể:

1. Tập thể nữ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

2. Tập thể nữ Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương

3. Tập thể nữ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.

Giải cá nhân:

1. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

2. TS Ngô Thị Duyên, giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

3. PGS-TS Lê Thị Thu Hà, giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

4. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè La Bằng

5. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

6. Chị Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

7. PGS-TS Hồ Thị Thu Hòa, giảng viên Đại học Quốc gia TPHCM

8. Chị Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phương Nam

9. TS Nguyễn Hồ Thùy Linh, giảng viên Đại học Quốc gia TPHCM

10. PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung, giảng viên Đại học Huế

11. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an

12. Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng khoa Vi sinh Miễn dịch, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên.

