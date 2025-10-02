Tính đến 17 giờ ngày 2-10: Bão lũ gây thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng, 62 người chết và mất tích

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến chiều 2-10, bão số 10 đã gây thiệt hại riêng về vật chất hơn 13.000 tỷ đồng, trong khi thiệt hại nhân mạng vẫn gia tăng.

Nước lũ đổ về suối Tú Lệ (tỉnh Lào Cai)

Người dân ở xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai) mót nhặt lại từng bông lúa sau khi cơn lũ tràn qua. Ảnh: CTV

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, bão số 10 làm mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và dông lốc tiếp tục gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành ở miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Trung bộ.

Theo báo cáo nhanh, đến 17 giờ ngày 2-10 đã có 62 người chết và mất tích (báo cáo cũ là 54 người). Trong đó, 44 người thiệt mạng: Ninh Bình với 9 người tử vong do dông lốc, Lào Cai và Thanh Hóa mỗi nơi 5 người, Quảng Trị 4 người trên tàu cá bị nạn tại cửa Gianh, cùng nhiều trường hợp tại các tỉnh, thành như: Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng.

Hiện vẫn còn 18 người mất tích, chủ yếu tại Lào Cai, Quảng Trị và Tuyên Quang.

Các lực lượng chức năng cùng người dân ở phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) chung sức dọn dẹp vệ sinh bùn đất sau khi lũ rút, ngày 2-10

Số người bị thương là 150 người, nhiều nhất ở Ninh Bình với 50 trường hợp, Hưng Yên và Hà Tĩnh mỗi nơi 17 người. Tình trạng sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc cùng lũ cuốn ở khu vực Trung bộ đang khiến nguy cơ gia tăng thương vong.

Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại kinh tế do bão số 10 gây ra hiện đã lên tới hơn 13.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai và Quảng Trị.

Các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, huy động lực lượng, thiết bị khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn và ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai.

Cập nhật cụ thể thiệt hại đến chiều 2-10, hơn 200 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 170.000 căn nhà tốc mái, hư hỏng và trên 64.000 căn nhà bị ngập trong lũ. Nhiều nhất là tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng với hơn 80.600ha lúa, hoa màu và 50.000ha rừng bị tàn phá. Thủy sản mất trắng gần 16.900ha; chăn nuôi thiệt hại hơn 21.000 con gia súc và gần nửa triệu con gia cầm. Hệ thống điện mất hơn 8.500 cột, khiến gần 2,7 triệu khách hàng bị gián đoạn cấp điện, đến nay vẫn còn gần nửa triệu hộ chưa được khôi phục. Viễn thông nhiều nơi bị tê liệt một phần, 1.100 trạm BTS mất liên lạc. Ước tính có gần 80.000 cây xanh gãy đổ, hơn 1.400 điểm trường bị ảnh hưởng.

PHÚC HẬU