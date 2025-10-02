Báo SGGP hỗ trợ các nạn nhân trong vụ chìm tàu ở Cửa Việt

“Báo SGGP là cơ quan báo chí đầu tiên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 9 nạn nhân may mắn sống sót và thân nhân 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá ở biển Cửa Việt (Quảng Trị) hôm 28-9. Sự quan tâm hỗ trợ ngay lập tức của quý báo là nguồn động viên quý giá để bà con từng bước vượt qua hoạn nạn", Trung tá Nguyễn Xuân Vũ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân chia sẻ.

Video: Phóng viên Báo SGGP trao tiền hỗ trợ các nạn nhân trong vụ chìm 2 tàu cá số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS ở vùng biển Cửa Việt hôm 28-9

Ngày 2-10, phóng viên Báo SGGP cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) đến khu vực xảy ra vụ chìm 2 tàu cá trên biển Cửa Việt.

Phóng viên Báo SGGP ân cần thăm hỏi, động viên từng người và trao tận tay số tiền 15 triệu đồng mà bạn đọc hỗ trợ 3 nạn nhân trong vụ chìm tàu còn sống và thân nhân 2 nạn nhân mất tích - ngư dân Quách Hải Lâm (quê tỉnh Thanh Hóa) và ngư dân Phạm Văn Hiền (quê tỉnh Ninh Bình) - mỗi suất 3 triệu đồng.

Video: Ngư dân Nguyễn Văn Trường kể lại vụ chìm 2 tàu cá số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS ở vùng biển Cửa Việt hôm 28-9

Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ ngư dân Nguyễn Văn Trường (trú phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang), là ngư dân thoát chết nhờ bám trụ phao hàng hải trong vụ chìm 2 tàu cá số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS ở vùng biển Cửa Việt

Phóng viên Báo SGGP cũng phối hợp Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, trao 18 triệu đồng tận tay 6 nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ chìm 2 tàu cá nói trên đang được hỗ trợ, chăm sóc y tế tại Sở chỉ huy tiền phương BĐBP tỉnh Quảng Trị đóng tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, mỗi suất 3 triệu đồng.

Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ các ngư dân sống sót và thân nhân 2 nạn nhân mất tích sau vụ chìm 2 tàu số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS ở vùng biển Cửa Việt

Trung tá Nguyễn Xuân Vũ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân cảm ơn tấm lòng bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân và thân nhân các ngư dân mất tích vượt qua khó khăn hoạn nạn, xoa dịu vết thương lòng để mọi người sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên.

“Báo SGGP là cơ quan báo chí đầu tiên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 9 nạn nhân may mắn sống sót và thân nhân 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá ở biển Cửa Việt hôm 28-9. Sự quan tâm hỗ trợ ngay lập tức của quý báo dành cho các nạn nhân là nguồn động viên quý giá để bà con từng bước vượt qua hoạn nạn", Trung tá Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ.

Bà Vũ Thị Mơ (Thanh Hóa) cùng con gái Quách Thị Hải Linh (ảnh trên) ngóng chờ người thân mất tích

﻿ở biển Cửa Việt

Hiện, để hỗ trợ nơi nghỉ tạm cho thân nhân 2 ngư dân mất tích, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã dựng nhà bạt tại khu vực bờ biển phía Nam biển Cửa Việt.

Các lực lượng cũng đang nỗ lực tìm kiếm, mong sớm tìm thấy các ngư dân.

