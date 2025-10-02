Bão Matmo đang áp sát Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 2-10, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Matmo. Dự báo ngày 4-10, bão đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 11.

Cập nhật đến chiều 2-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc - 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/giờ.

Cập nhật dự báo quỹ đạo của Matmo vào chiều 2-10 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo trong 24 giờ tới, bão Matmo sẽ tiếp tục mạnh thêm và di chuyển vào đảo Luzon (Philippines) với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Đến ngày 4-10, bão đi vào khu vực Bắc Biển Đông (trở thành cơn bão số 11) với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc.

Trong vòng 72 giờ tới, bão Matmo có khả năng tiếp tục mạnh lên, đến ngày 5-10 đạt cấp 12, giật cấp 15 khi tiến gần bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Mô hình cập nhật chiều 2-10 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc (tâm điểm ở khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) vào ngày 6-10.

Ảnh vệ tinh tâm bão Matmo đang sắp tiến vào Biển Đông, cập nhật vào 17 giờ 40 ngày 2-10. Nguồn: Z.E

Các mô hình dự báo quốc tế như JTWC (Mỹ) và JMA (Nhật Bản) cũng đưa ra kịch bản tương tự, đều nhận định khả năng bão Matmo sẽ vào Biển Đông trong ngày 4-10 và hướng về vịnh Bắc bộ.

Như vậy, từ khoảng ngày 5-10, thời tiết trên biển và đất liền sẽ trở lại xấu, nguy hiểm. Người dân ven biển và ngư dân hoạt động ngoài khơi cần theo dõi sát các bản tin tiếp theo để chủ động ứng phó.

