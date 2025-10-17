15 tỉnh, thành phố sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 15 địa phương ven biển sẵn sàng và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông.

Chiều 17-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn gửi UBND 15 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt bản tin dự báo, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các tỉnh, thành cần chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện cứu hộ - cứu nạn, trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Theo thông tin từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp - Hoa Kỳ (JTWC), cập nhật lúc 16 giờ ngày 17-10-2025 (giờ Việt Nam), vùng nhiễu động nhiệt đới có ký hiệu 96W, được đặt tên quốc tế là Ramil, hiện đang hoạt động ở phía Đông Philippines.

Ảnh vệ tinh vị trí áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 18 giờ 48 phút ngày 17-10 theo giờ Việt Nam. Nguồn: Z.E

Hiện tại, gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt khoảng 35 - 45km/giờ, áp suất trung tâm ước tính khoảng 1007hPa. Ảnh mây vệ tinh cho thấy vùng hoàn lưu mực thấp đang dần hình thành và củng cố, nằm trong khu vực có mây đối lưu phát triển mạnh.

Các phân tích của JTWC cho thấy, khu vực này đang có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của xoáy thuận nhiệt đới, với dòng thoát khí tầng cao tốt, nhiệt độ mặt biển cao (30-31 độ C) và độ đứt gió yếu từ hướng Tây Bắc. Các mô hình dự báo toàn cầu đều cho thấy hệ thống 96W có khả năng tiếp tục mạnh lên và di chuyển theo hướng Tây Bắc trong 24 giờ tới, hướng về phía Biển Đông.

Mưa lớn ở miền Trung Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thượng Hiền cảnh báo, có khả năng xuất hiện hình thái thiên tai gây mưa lớn tại miền Trung (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi). Lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm, riêng khu vực TP Huế cục bộ có nơi trên 500mm. Từ sau ngày 19-10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục. Đặc biệt, trong khoảng ngày 23 đến 26-10, miền Trung chịu tác động của tổ hợp hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu thuộc vực sông Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

PHÚC HẬU