UBND TPHCM chấp thuận để Công ty Masterise khảo sát, đề xuất đầu tư metro số 3

Metro số 3 có tổng chiều dài khoảng 46km, qua nhiều trục giao thông chính.

Chiều 31-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án metro số 3 (An Hạ – Hiệp Bình Phước) bằng kinh phí của doanh nghiệp.

Thời hạn nghiên cứu là 1 năm kể từ ngày ban hành văn bản.

Theo UBND TPHCM, việc chấp thuận này chỉ mang tính cho phép nghiên cứu, không đồng nghĩa với việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chuẩn bị đầu tư hay chấp thuận Masterise là nhà đầu tư chính thức theo quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời hạn được giao mà chưa hoàn thành, doanh nghiệp phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện.

Các sản phẩm nghiên cứu sau đó sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và khai thác dữ liệu theo quy định.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư, Masterise có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm kết quả nghiên cứu được đánh giá toàn diện, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tính khả thi.

UBND TPHCM cũng giao Ban Quản lý đường sắt đô thị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố, đồng thời phối hợp, hỗ trợ Masterise trong quá trình nghiên cứu, tiếp nhận, quản lý và khai thác kết quả nghiên cứu theo quy định.

Theo quy hoạch, TPHCM có tổng cộng 27 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài khoảng 1.012km. Hiện thành phố đang áp dụng Nghị quyết 188 của Quốc hội nhằm đẩy nhanh thủ tục đầu tư, triển khai đồng loạt hơn 10 tuyến metro trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Bên cạnh các dự án đầu tư công, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư cũng đã quan tâm và đề xuất tham gia phát triển hệ thống metro. Đáng chú ý, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã động thổ dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào ngày 19-12. Tập đoàn Sovico đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 4 (Đông Thạnh – khu đô thị Hiệp Phước)...

Metro số 3 có tổng chiều dài khoảng 46km, đi qua nhiều trục giao thông chính như An Hạ – Lê Minh Xuân – ga Tân Kiên – quốc lộ 1 – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Hùng Vương – ngã sáu Cộng Hòa – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh – quốc lộ 13 và depot Hiệp Bình Phước.

Đáng chú ý, tuyến metro số 3 sẽ kết nối với metro số 2 (Thủ Dầu Một – TPHCM) tại depot Hiệp Bình Phước, hình thành một tuyến đường sắt đô thị xuyên suốt từ khu vực Bình Dương đến trung tâm TPHCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng của vùng đô thị lớn nhất cả nước.

