Một số chuyến bay đi, đến Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Bắc Á phải giảm hành khách, hành lý ký gửi

Vietnam Airlines vừa điều chỉnh kế hoạch khai thác một số đường bay sau khi nhà chức trách thông báo hạn chế không lưu tạm thời tại một số khu vực trên không phận Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó, trong khung thời gian từ 0 giờ đến 10 giờ (giờ UTC, tức 7 giờ đến 17 giờ, giờ Việt Nam) ngày 30-12, các chuyến bay của Vietnam Airlines đi, đến Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh đường bay để tránh các vùng không lưu bị hạn chế.

Việc điều chỉnh này có thể khiến thời gian bay kéo dài thêm từ 15 đến 30 phút so với kế hoạch. Để bảo đảm an toàn khai thác, các chuyến bay phải mang thêm nhiên liệu, do đó một số chuyến có thể giới hạn tải trọng chuyên chở, bao gồm việc điều chỉnh giảm số lượng hành khách hoặc hành lý ký gửi.

Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời cập nhật phương án khai thác và thông tin đến hành khách trong thời gian sớm nhất.

Hãng cũng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi, đến Đài Loan (Trung Quốc) hoặc trên các chuyến bay qua khu vực Đông Bắc Á trong thời gian này thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin chuyến bay để chủ động trong việc sắp xếp lịch trình.

BÍCH QUYÊN

